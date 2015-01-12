۲۲ دی ۱۳۹۳، ۹:۴۴

برگزاری گلریزان بیماران خاص در خراسان شمالی/ رئیس هیات انتخاب شد

مجمع انتخاباتی هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضای خراسان شمالی برگزار و سهیلا پیدا با کسب حداکثر آرا به عنوان رئیس هیئت این استان انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا، مجمع انتخاب رئیس هیئت بیماران خاص و پیوند اعضای استان خراسان شمالی با حضور سید باقر فاطمی نسب سرپرست فدراسیون بیماران خاص و پیوند اعضا، امین رشیدمیر مدیرکل ورزش و جوانان و بهادری معاون ورزشی برگزار شد.

در نهایت سهیلا پیدا با کسب 15 رای به مدت 4 سال به عنوان رئیس هیئت بیماران خاص و پیوند اعضای  این استان انتخاب شد.

در حاشیه این مجمع  مقرر شد اداره کل ورزش و جوانان استان مکانی برای ساخت  سالن ورزشی دارت، تیراندازی، تنیس روی میز و بولینگ برای  بیماران خاص اختصاص دهد و سید باقر فاطمی نسب اعلام کرد که فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا ساخت این سالن را تقبل می‌کند.

همچنین مدیر کل ورزش و جوانان خراسان شمالی گفت: گلریزان کمک به بیماران خاص با رویکرد کمک به این قشر در استان برگزار می‌شود.

کد مطلب 2463053

