شاهرخ خسروانی در گفتگو با مهر در تشریح برنامه جدید پالایشگاهسازی در ایران، گفت: با وجود سقوط آزاد قیمت نفت در بازارهای جهانی، اما احداث طرحهای جدید پالایشگاهی ایران متوقف نشده است و متعاقب با برنامه زمان بندی پیش میرود.
قائم مقام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با اعلام اینکه برنامه ایران افزایش ظرفیت پالایش نفت و میعانات گازی به سه میلیون بشکه در روز است، تصریح کرد: بر این اساس، هماکنون مراحل مختلف طراحی، ساخت، نصب و راهاندازی ۱۵ پالایشگاه جدید نفت خام و میعانات گازی در نقاط مختلف کشور در دستور کار قرار گرفته است.
این مقام مسئول با اشاره به توافق انجام شده با فاینانسورهای چینی برای تامین مالی طرح تثبیت پالایشگاه نفت آبادان با ظرفیت ۲۵۰ هزار بشکه در روز، اظهار داشت: علاوه بر این، مراحل عملیات اجرایی پالایشگاه نفت آناهیتا در کرمانشاه با ظرفیت ۱۵۰ هزار بشکه در روز و ساخت پالایشگاه نفت سنگین بهمنگِنو در بندرعباس با ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه در روز آغاز شده است.
این عضو هیات مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی با تاکید بر اینکه در کنار ساخت پالایشگاههای جدید نفت، احداث ۱۰ پالایشگاه جدید میعانات گازی هم در جنوب کشور هدفگذاری شده است، بیان کرد: هماکنون پیشرفت اجرایی پالایشگاه نفت ستاره خلیجفارس به حدود ۷۵ درصد رسیده است که پیشبینی میشود مطابق با برنامه زمانبندی، فاز اول این پالایشگاه ۳۶۰ هزار بشکهای با ظرفیت ۱۲۰ هزار بشکه در روز، سال آینده وارد مدار بهرهبرداری شود.
خسروانی با اشاره به اینکه با بهرهبرداری از فازهای جدید پارس جنوبی، ظرفیت تولید میعانات گازی کشور به بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز افزایش مییابد، تاکید کرد: از این رو، در کنار ساخت پالایشگاه ستاره خلیجفارس، احداث ۸ واحد مینی پالایشگاهی هر یک با ظرفیت ۶۰ هزار بشکه در منطقه ویژه اقتصادی ـ انرژی پارس در اولویت کاری وزارت نفت قرار گرفته است.
قائم مقام شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی با اشاره به شناسایی سرمایهگذاران بخش خصوصی برای احداث این هشت پالایشگاه میعانات گازی در عسلویه، افزود: علاوه بر این، احداث پالایشگاه میعانات گازی پارس با ظرفیت ۱۲۰ هزار بشکه در استان فارس از دیگر طرحهای اولویتدار پالایشی کشور است.
وی در تشریح ساخت ۸ مینی پالایشگاه میعانات گازی در عسلویه، توضیح داد: هماکنون با دستور بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت تحویل زمین برای احداث این واحدها انجام شده است و از سال آینده عملیات اجرایی ساخت این ۸ پالایشگاه آغاز خواهد شد.
این مقام مسئول همچنین از اجرای دو طرح عظیم بنزینسازی در قالب طرح توسعه پالایشگاههای نفت اصفهان و بندرعباس خبر داد و گفت: طرح بنزینسازی پالایشگاه نفت اصفهان با تامین کاتالیست مورد نیاز آن، توسط متخصصان داخلی تا پایان سالجاری در مدار بهرهبرداری قرار میگیرد.
این عضو هیات مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی در خصوص آخرین وضعیت طرح بنزینسازی پالایشگاه نفت بندرعباس، اظهار داشت: هماکنون پیشرفت اجرایی این پروژه بنزینسازی کشور به حدود ۹۰ درصد رسیده است که باز تامین برخی از تجهیزات و قطعات آن از داخل و خارج کشور، پیشبینی میشود این پروژه بنزینسازی هم سال آینده راهاندازی شود.
خسروانی در پایان با بیان اینکه مطابق با قانون اصل ۴۴ قانون اساسی، وزارت نفت به طور مستقیم نمیتواند در طرحهای پالایشگاهی سرمایهگذاری کند، خاطر نشان کرد: از این رو، تامین منابع مالی تمامی طرحهای جدید پالایشگاهی با استفاده از سرمایهگذاری خارجی و یا بخش خصوصی داخلی انجام میگیرد.
