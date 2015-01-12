۲۲ دی ۱۳۹۳، ۹:۴۵

در جلسه شورای مرکزی؛

مسئول کمیته‌های سه گانه جمعيت ايثارگران انتخاب شدند

اعضای شوراي مركزي جمعيت ايثارگران به پيشنهاد دبير كل، «لطف الله فروزنده»، «الیاس نادران» و «رضا روستا آزاد» را به ترتیب به عنوان مسئولین كميته‌های سياسی، اقتصادی و فرهنگی انتخاب کردند.

به گزارش خبرگزای مهر، در آخرين جلسه شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي، به پيشنهاد دبير كل و راي شوراي مركزي اين جمعيت، «لطف الله فروزنده» به عنوان مسئول كميته سياسي، «الياس نادران» به عنوان مسئول كميته اقتصادي و «رضا روستاآزاد» به عنوان مسئول كميته فرهنگي انتخاب شدند.

الیاس نادران نماینده دوره هفتم، هشتم و دوره نهم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس است. نادران در سال ۱۹۹۶ از دانشگاه کلرمون فران Clermont-Ferrand فرانسه در رشته اقتصاد عمومی دکتری تخصصی گرفته است. او همچنین، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است و در دوره دکتری اقتصاد بخش عمومی در این دانشکده تدریس می‌کند.

لطف‌الله فروزنده در دولت دهم، معاون توسعه انساني و پارلمانی رئیس‌جمهور بوده است. لطف‌الله فروزنده ‌دهکردی دارای مدرک دکتری در رشته دکتری مدیریت استراتژیک از دانشگاه تهران است. وی هم اکنون عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس است.

رضا روستاآزاد، استاد و عضو هيات علمي دانشگاه صنعتی شریف و رئیس سابق این دانشگاه است. وی فارغ التحصیل رتبه اول دبیرستان خوارزمی، حائز رتبه ۲۷ کنکور سراسری ریاضی فیزیک در سال ۱۳۵۸ و فارغ التحصیل رتبه اول در هر سه مقطع کارشناسی (صنعتی اصفهان)، کارشناسی ارشد (UETU ترکیه) و دکتری (Waterloo کانادا) بوده‌است.

