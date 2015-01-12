  1. مجله مهر
  2. گزارش ویژه
۲۲ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۴۵

چگونه موبایل شما را ردیابی می‌کنند؟

چگونه موبایل شما را ردیابی می‌کنند؟

در هر نقطه از جهان که باشید، با تلفن همراهتان به راحتی ردیابی می‌شوید!

مجله مهر - کیوان ابراهیمی: شرکت های ردیابی و نظارت (Surveillance companies)، سیستم های بازاریابی دولتی در سطح جهان اند که قادر هستند داده ها را از شبکه های سلولی و موبایلی جهان بیرون بکشند، حتی اگر شما در یک کشور دیگر سفر می کنید. این سیستم ها طوری طراحی شده اند که نه کاربران تلفن همراه و نه اپراتورها، ردیابی انجام شده را تشخیص نمی دهند.

 

انواع اطلاعاتی، که می تواند جمع آوری شود

نقشه های کامپیوتری می توانند نشان دهند که شما کجا هستید و در کدام جهت و با چه سرعتی در حال سفر هستید. این عمل با رسم برج های سلولی که تلفن شما از آن ها استفاده می‌کند، حتی در زمانی که شما در حال برقراری تماس نیستید، قابل انجام است. سیستم های ردیابی همچنین می توانند در صورتی که یک فرد از مرز های بین المللی عبور کند و یا به یک منطقه تعیین شده - مانند کاخ ریاست جمهوری -  یا به شخص دیگری که تحت نظارت است، نزدیک شود، یک زنگ هشدار را به صدا در آورده و اعلام خطر کنند.

1.png

 

چگونه گوشی های سلولی مشتریان خود را ردیابی می کنند

هر بار که گوشی، یک تماس، متن و یا داده اینترنتی را دریافت می کند، باید به نزدیک‌ترین برج سلولی متصل شود. اپراتورهای تلفن همراه پیگیری می کنند که مشتریان شان از کدام برج استفاده می کنند (حتی زمانی که آنها به منظور دستیابی به خدمات، در حالت رومینگ هستند). این اطلاعات در پایگاه داده های اپراتورها ذخیره شده و در شرایط خاص، با سایر اپراتورها به اشتراک گذاشته می شود.

2.png

 

هنگامی که شما بین شبکه ها پرسه می زنید

هنگامی که تلفن به یک برج سلولی متصل می شود، محل کاربر در پایگاه داده های اپراتور به روز رسانی می شود. این اطلاعات پس از آن می تواند با شرکت های دیگر، مانند دیگر اپراتورها به اشتراک گذاشته شود.

3.png

 

چگونه یک نفر می تواند شما را پیدا کند

سیستم های های کامپیوتری پیشرفته، می توانند داده های برج های سلولی را جمع آوری کرده و مشخصص کنند که مشتریان در حال حاضر از کدام برج سلولی استفاده می کنند. با این کار اطلاعات دقیق محل هر فرد فراهم شده و مشخص می شود که استفاده کننده در فلان قسمت از منطقه شهری یا در چند کیلومتری یک منطقه روستایی است.

4.png 

 

چگونه یک نفرمی تواند شما را ردیابی و تعقیب کند

سیستم های نظارتی دیگر که گیرنده هایIMSI  نامیده می شوند، می توانند برای پیدا کردن محل دقیق یک فرد، سیگنال هایی که همه تلفن های همراه منتشر می کنند را جمع آوری و تحلیل کرده و از روی آن ها به مکان دقیق یک فرد دست یافته و حرکت او را تعقیب کند.

5.png

کد مطلب 2463064

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • آ ۱۶:۲۵ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      من حوصلم نکرد مطالبو بخونم اما جالبه برام که یکبار گوشی هوشمند یکی از دوستام هنگ کرد سیم کارت رو از گوشیش خارج کرد منم بدونیکه بدونم به گوشیش زنگ زدم و دیدیم که گوشیش بدون سیم کارت داره زنگ میخوره!!!!!!!!
    • hamzh ۰۷:۱۲ - ۱۳۹۴/۰۷/۱۹
      10 5
      پاسخ
      می خواهم یه گوشی ساده را ردیاب کنم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها