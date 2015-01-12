هنرمندان تئاتر با وزیر ارشاد دیدار کردند/ تاکید جنتی بر حمایت از تئاتر

به گزارش خبرگزاری مهر، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح روز یک شنبه 21 دی ماه در نشستی که با حضور علی مرادخانی معاون هنری وزیر، مرتضی کاظمی مشاور وزیر در امور اقتصاد فرهنگ و هنر، اردشیر صالح‌پور سرپرست مرکز هنرهای نمایشی و دبیر سی‌و‌سومین جشنواره بین‌المللی تئا‌تر فجر، مهدی شفیعی مشاور مطالعات و برنامه‌ریزی معاون هنری، علی نصیریان هنرمند پیشکسوت تئا‌تر، ایرج راد مدیرعامل خانه تئا‌تر، علی منتظری از مدیران پیشین مرکز هنرهای نمایشی، مجید سرسنگی مدیر عامل خانه هنرمندان، علیرضا نادری نمایشنامه‌نویس و کارگردان و حسین مسافرآستانه کارگردان تئاتر برگزار شد، به بررسی ابعاد مختلف و برنامه‌های پیش رو تئا‌تر کشور پرداخت.



در این نشست صاحب‌نظران درباره چشم‌انداز، اهداف و برنامه‌های تئاتر ایران به بحث و گفتگو پرداختند و ضمن طرح حمایت جدی از فعالیت‌های نمایشی و سامان‌بخشی آن، تشکیل شورای مشورتی را پیشنهاد دادند. آنان تاکید کردند از این پس باید از تجارب، نقطه‌نظرات و همراهی هنرمندان و مدیران در راستای تعالی بخشی هرچه بیشتر به تئا‌تر کشور استفاده شود.



در ادامه این نشست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن تشکر از همراهی هنرمندان، اظهار امیدواری کرد با تعاملات صمیمانه اهالی هنرهای نمایشی، سال آینده تئاتر کشور، گام‌های بلندی در عرصه هویت ملی و فرهنگ ایرانی-اسلامی بردارد و آثار درخشانی را شکل دهد.



در این نشست علی جنتی به تدارک و برنامه ریزی در قالب برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای رشد تئا‌تر ایران اشاره کرد و افزود: باید به طور مداوم و مستمر در کنار تجربیات نو و حرمت به دست‌آوردهای تئا‌تر جهان، بر هنرهای نمایشی فاخر خود، که ملهم و متاثر از فرهنگ ایرانی- اسلامی است، تاکید بورزیم. این روند می‌تواند و باید همیشه در تئا‌تر کشور جاری و ساری باشد.



همچنین در این جلسه، پیرامون برنامه‌های سی‌و‌سومین جشنواره بین‌المللی تئا‌تر فجر که از اول تا 12 بهمن در تهران برگزار می‌شود، گفتگوهایی در جهت تقویت این رویداد انجام شد که مباحث مطرح شده از توجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به مقوله تئا‌تر در سال آتی حکایت داشت.



در پایان این نشست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر این که پس از این تئاتر بیش از پیش مورد حمایت قرار خواهد گرفت،‌ تاکید کرد: در نشست‌های دیگری که به زودی با هنرمندان خواهیم داشت، در جهت رفع مشکلات گام برمی‌داریم و زمینه تفاهم هرچه بیشتر خانواده تئا‌تر را فراهم می‌آوریم.