ترويج ارزش های اسلامی نقش موثری در كاهش آسيب های اجتماعی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسی صفی خانی مدیر مرکزرسیدگی به امور مساجد استان صبح دوشنبه با معصومی فر مدیرکل صدا و سیمای مرکز قزوین دیدار و گفتگو کرد.

حجت الاسلام موسی صفی خانی در این دیدار به گزارشی از برنامه های مساجد در استان اشاره کرد و اظهارداشت: امروز مساجد به عنوان پایگاه های مهم در کشور محسوب می شود و امیدواریم شبکه استانی بتواند از این ظرفیت بالا در برنامه های مختلف استفاده کند.

وی تصریح کرد: دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی تمام تلاش خود را برای کمرنگ کردن حضور مردم به خصوص نسل نوجوان و جوان ما در مساجد می کنند که خوشبختانه این اهداف آنها تاکنون با شکست مواجه شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: مرکز رسیدگی به امور مساجد استان از سال ۸۹ در استان تاسیس شده و تاکنون خدمات خوبی به مساجد ارائه کرده است.

وی یادآورشد: این مرکز با هدف ایجاد مدیریت واحد در مساجد تاسیس شده و امیدواریم دیگر مساجد شهر های استان نیز از برنامه های این مرکز و خدمات استفاده کنند.

حجت الاسلام صفی خانی بیان کرد: امروز که شبکه استانی مرکز قزوین با مدیریت شما اداره می شود انتظار داریم که رسانه ملی و شبکه استانی بتواند در معرفی مساجد پویا، فعال و با نشاط و ایجاد ارتباط لازم بین جوانان و مساجد و همچنین شناساندن مساجد در جهت رشد و ارتقاء معنوی مردم گام های موثری بردارد.

مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد ساخت برنامه هایی در رابطه با مسجد را تاثیر گذار دانست و گفت: صدا وسیمای مرکز قزوین می تواند در رابطه با مساجد با هدف معرفی مساجد نمونه برنامه هایی خلاقانه و مبتکرانه تهیه کند.

این مسئول تصریح کرد: ضبط و پخش نمازهای جماعت با هماهنگی مرکز رسیدگی به امور مساجد می تواند در جهت جذب و ترغیب مردم به خصوص نوجوانان وجوانان را به مساجد فراهم کند.

معصومی فر مدیرکل صدا وسیمای مرکز قزوین نیز در ادامه این دیدار ضمن قدردانی از تلاشهای ارزشمند مجموعه مرکز رسیدگی به امور مساجد استان گفت: شبکه استانی مرکز قزوین تمام ظرفیت خود را برای پوشش برنامه ها در مساجد به کار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: مساجد نقش مهمی در ترویج مبانی دینی دارد و مساجد در تقویت روحیه اتحاد و همبستگی بین نمازگذاران بی بدیل است.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز قزوین ادامه داد: موفقیت و اعتلای رسانه در گرو همدلی مسئولان استانی بوده و از نگاه مثبت دستگاههای استان به رسانه قدردانی می کنم.