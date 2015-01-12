حضور سران رژیم صهیونیستی در راهپیمایی پاریس یک نوع تبلیغ سیاسی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، «تیسیر خالد» عضو کمیته اجرای سازمان آزادی بخش فلسطین (ساف) در یک نشست مطبوعاتی ضمن اشاره به حضور برخی از سران رژیم صهیونیستی در راهپیمایی وحدت که روز یکشنبه در پاریس برگزار شد گفت: مشارکت برخی از سران رژیم صهیونیستی در این تظاهرات یک تبلیغات سیاسی است و هرگز نمی تواند تاریخ تروریستی این رژیم را پنهان کند.

وی تاکید کرد: حضور سران رژیم صهیونیستی در این راهپیمایی نمی تواند تصاویری را که از فاجعه کشتار کودکان صبرا و شتیلا، قانا، الشجاعیه و دیگر شهرها و اردوگاهها که همچنان نیز در معرض فجیع ترین جنایات تروریستی این رژیم در منطقه و کودکان فلسطینی قرار دارد از اذهان پاک کند.

شایان ذکر است روز یکشنبه راهپیمایی وحدت علیه تروریسم در پاریس با حضور برخی مقامات جهان از جمله کامرون، مرکل، نتانیاهو و ابومازن برگزار شد.