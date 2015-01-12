وزیر آموزش و پرورش از خانواده معلم فداکار کهگیلویه ای تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین همایش جلوه‌های معلمان فداکار ایثارگر در تهران و با حضور مسئولان وزارت آموزش و پرورش و معلمان ایثارگر و فداکار استان‌های سراسر کشور برگزار شد که در این همایش از خانواده فرهنگی مرحوم "شکرعلی فرزاد" از فرهنگیان بخش چاروسا از سوی وزیر آموزش و پرورش تقدیر شد.

لوح تقدیر ویژه همایش از سوی دکتر فانی به برادر مرحوم فرزاد که خود نیز از فرهنگیان استان است، تقدیم شد.

"شکرعلی فرزاد" مدیر هنرستان چاروسا دارای ۱۲ سال سابقه خدمت، سوم آذر ماه سال جاری دچار سکته مغزی شد و در آخرین درس ایثارش ۹ عضو بدنش به هفت بیمار نیازمند اهدا شد.