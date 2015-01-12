۲۰۴ پروژه عمرانی در کرمانشاه از محل زکات احداث شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک پاکرو صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با بيان اينکه طی نه ماهه اول امسال، بالغ بر ۴۰ ميليارد و ۳۵۲ ميليون ريال زکات واجب و مستحب از موديان زکات استان کرمانشاه جمع آوری شده است، افزود: بيش از ۳۰ ميليارد و ۶۵۷ ميليون ريال از زکات جمع آوری شده جهت احداث و بهسازی پروژه های عمرانی در استان هزينه شده است.

پاکرو يادآور شد: مسجد، حسينيه، زينبيه، فاطميه و خانه عالم از اصلی ترين پروژه های بوده که از محل زکات در استان احداث شده اند.

وي در ادامه با اشاره به اينکه زکات همچنين در راستای رفع فقر و محروميت نيز هزينه می شود، تصريح کرد: طی مدت مذکور بيش از هفت ميليارد و ۵۶۰ ميليون ريال از زکات جمع آوری شده در استان جهت رفع فقر از روستاهای پرداخت کننده زکات هزينه شده است.

مدير کل کميته امداد امام خمينی (ره) استان کرمانشاه در پايان تصريح کرد: استان کرمانشاه دارای دو هزار و ۶۲۶ روستا است که امسال ميزان زکات مذکور از سوی ۴۸۹ روستای دارای محصولات کشاورزی پرداخت شده است.