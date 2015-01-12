کلیولند کاوالیرز و لس آنجلس لیکرز شکست خوردند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم بسکتبال کلیولند کاوالیرز بامداد امروز دوشنبه در زمین ساکرامنتو کینگز شکست 103 بر 84 را متحمل شد. این تیم که "لبرون جیمز" را همچنان به خاطر مصدومیت در ترکیب ندارد به خصوص در کوارتر دوم بازی که 29 بر 15 نتیجه را واگذار کرد خوب ظاهر نشد تا تعداد بردها و باخت هایش در عدد 19 برابر شود.

تیم لس آنجلس لیکرز هم بامداد امروز در سالن اختصاصی خود، "استپلس سنتر" و در حضور 18 هزار و 997 تماشاگر مقابل پورتلند بلیزرز 106 بر 94 شکست خورد. "دامیان لیلارد" گارد تیم پورتلند با کسب 34 امتیاز ستاره این بازی بود.

در دیگر بازی‌های برگزار شده نتایج زیر به دست آمد:

* لس آنجلس کلیپرز 90 - میامی هیت 104

* ممفیس گریزلیز 122 - فینیکس سانز 110

* آتلانتا هاوکس 120 - واشنگتن ویزاردز 89