دکتر احمد صادقی در خصوص رایزنی دانشگاه آزاد با صندوق رفاه دانشجویان برای افزایش وام شهریه این دانشگاه گفت: دانشگاه آزاد هنوز آمار جدیدی به صندوق رفاه دانشجویان ارایه نداده و آمار دقیقی نداریم.

وی افزود: فقط یک سری از منابع درآمدی صندوق رفاه دردست دانشگاه آزاد است که باید هرچه زودتر آن را به صندوق رفاه بازگرداند تا در کنار دیگر درآمدها، از آن درآمد زایی شود و دراختیار خود دانشگاه آزاد و دیگر دانشگاه ها قرار داده شود.

معاون تسهیلات دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان در خصوص وام شهریه پیام نوری ها و غیرانتفاعی ها نیز افزود: نسبت به سال گذشته میزان اعتباری که برای این دانشگاه ها در این ترم در نظر گرفته شده است 25 درصد افزایش داشته است این درحالی است که اعتبار کل صندوق کاهش داشته است .

به گزارش مهر، دکتر سعید کاردار معاون دانشجویی دانشگاه آزاد پیش از این با مهر عنوان کرده بود که 45 درصد دانشجویان شهریه ای کشور متعلق به دانشگاه آزاد است بنابراین 45 درصد شهریه صندوق رفاه دانشجویان و وزارت علوم و وزارت بهداشت سهم دانشجویان این دانشگاه است و دانشگاه آزاد در حال رایزنی برای افزایش سهمیه وام شهریه این دانشگاه است .

وی یادآورشده بود: دانشگاه آزاد یک میلیون و 700 هزار دانشجویی شهریه پرداز دارد .