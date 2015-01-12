ابراز نگرانی درباره جرایم اقتصادی کافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل نود در نشست تخصصی روسای ادارات مبارزه با جرایم جنایی، اقتصادی پلیس آگاهی استان‌های سراسر کشور با بیان اینکه قاچاق کالا و ارز در جامعه اثرات عمیق و کارسازی دارد، گفت: ثروت‌های نامشروع در راههای نامشروع هزینه می شود و این افراد به دنبال حفظ ثروت و افزایش آن هستند تا در جامعه پایگاهی کسب کرده و اهداف خود را دنبال کنند.

به گفته پورمختار، جرایم اقتصادی دارای آثار فرهنگی است و ممکن است زمینه ساز جرم دیگر افراد شود به طور مثال فرد میانسالی، جوانی که کسب مال نامشروع کرده را الگو قرار دهد و بگوید این در جوانی ثروتمند است اما من هنوز نتوانسته ام کسب مال کنم.

وی با بیان اینکه باید درآمد اشخاصی که دست به مفاسد اقتصادی می زنند را بررسی کرد، گفت: معمولا این افراد دست به پولشویی می زنند و برخورد با آنها چند لایه است، زیرا بدون گذاشتن رد پا، میلیاردها تومان سرمایه نامشروع به دست می آورند.

رئیس کمیسیون اصل نود با بیان اینکه برخورد با جرایم اقتصادی پیچیدگی‌های خاص خود را دارد، گفت: اینکه هر مدیری بیاید و در این خصوص ابراز نگرانی کند، کافی نیست. در حال حاضر جرایم این حوزه مانند قاچاق، زمین خواری، سوء استفاده های اقتصادی و فرارهای مالیاتی از آسیب های مهم این حوزه هستند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه آمارها و اطلاعاتی که در خصوص سلامت اقتصادی و اداری داده می شود باید راستی آزمایی شود، گفت: گاهی گزارش‌ها نشان می دهد همه چیز سر جای خودش است اما از نزدیک که آن را ارزیابی می کنیم می بینیم هیچ چیز سر جای خودش نیست و متولیان این امر باید در نحوه آمار و اطلاعات بازنگری کنند.

پورمختار با بیان اینکه برای کاهش جرایم اقتصادی نیاز به اقدامات عملی داریم، گفت: برخی مدیران که این اتفاقات جلوی دید و چشم خودشان افتاده و در مقابل این اتفاقات یا همراهی کردند یا بی‌توجهی، فرافکنی می‌کنند و تلاش می‌کنند دیگران را متهم کنند. این روشی برای فرار از مسئولیت است که نباید اجازه دهیم به جای پاسخگویی، آمارهای غلط بدهند یا فرافکنی کنند. این نوع مدیران نیز باید شناسایی شوند.

وی با اشاره به گزارشاتی که نشان می‌دهد عملکرد سازمان‌ها و نهادها خوب است و خبری در آن نیست، گفت: وقتی وارد حوزه می‌شویم و پشت صحنه‌ها را می‌بینیم، گاهی اوقات متوجه می‌شویم واقعیت‌ها غیر از این است و من خواهش می‌کنم تمامی دستگاه‌های مختلف به سهم خودشان وارد فساد اقتصادی و اداری شوند و نگذاریم چنین مسائلی درگیر روزمرگی‌ها شوند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با بیان اینکه به جز سران قوا که مشکلات و مسئولیت‌های خاص خود را دارند، سایر مسئولان به خصوص وزرا در این حوزه وقت بگذارند و این موضوع را به مدیران رده پایین‌تر واگذار نکنند زیرا توان برخورد و مقابله در این رده مدیریت وجود ندارد.

پورمختار تاکید کرد: با برگزاری یک جلسه، مقابله با فساد اقتصادی و اداری رخ نمی دهد و برای این میدان، نیاز به افراد پاک و شجاعی داریم که از تهدیدهایی که در این زمینه وجود دارد، نترسند.

وی اضافه کرد: ممکن است متولیان و پرچمداران مقابله با جرایم اقتصادی گرفتار جوسازی‌ها و شایعه‌پراکنی‌ها شوند. حتی برخورد فیزیکی و یا حذف آنها از مسئولیت‌شان.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به وجود جرایم اقتصادی سازمان یافته، گفت: باید با نگاهی زیربنایی مقابل این افراد بایستیم. مقابله نادرست سبب می‌شود ما با گروه‌هایی برخورد کنیم که با استفاده از همان روش‌های غلط، دست به فساد و تخلف زده‌اند.

پورمختار دادن اختیارات نامحدود به مسئولان را زمینه‌ساز فساد اداری دانست و گفت: باید اختیارات را متعادل به مدیران داد.

وی تاکید کرد: مدیرانی که در فسادهای اداری اقتصادی دارای پرونده هستند، زمینه تکرار اشتباهشان بیشتر است زیرا قبح قضیه برایشان ریخته؛ بنابراین باید در سپردن مسئولیت‌های آتی دقت نظر بیشتری شود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ درخواست کرد: بانکی از مدیران متخلف تهیه شود تا در مسئولیت‌های دیگر یا سازمان‌های دیگر به کار گرفته نشود.