۲۲ دی ۱۳۹۳، ۹:۵۵

جزئیات جلسه کمیسیون بهداشت مجلس با رئیس جمعیت هلال احمر

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس، از اصلاح بخش‌هایی از آیین‌نامه جمعیت هلال احمر خبر داد.

محمدحسین قربانی به جلسه روز گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس٬ اشاره کرد و گفت: در جلسه روز گذشته که با حضور رئیس جدید جمعیت هلال احمر، کارشناسان و کمیته‌ای که از قبل تشکیل شده بود، برگزار شد، برخی از مواد قانون جمعیت هلال احمر اصلاح شد.

وی ادامه داد: براساس مصوبه امروز کمیسیون بهداشت مجلس٬ تعداد اعضای شورای عالی هلال‌احمر از 7 نفر به 9 نفر افزایش پیدا کرد و مقرر شد تا انتخاب دبیرکل و خزانه دار نیز با پیشنهاد این شورا صورت بگیرد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس٬ یادآور شد: در این جلسه مقرر شد که برداشت از صندوق هلال احمر با پیشنهاد شورای عالی و امضای رئیس جدید جمعیت هلال احمر انجام شود.

حبیب احسنی پور

