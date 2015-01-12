جزئیات جلسه کمیسیون بهداشت مجلس با رئیس جمعیت هلال احمر

محمدحسین قربانی به جلسه روز گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس٬ اشاره کرد و گفت: در جلسه روز گذشته که با حضور رئیس جدید جمعیت هلال احمر، کارشناسان و کمیته‌ای که از قبل تشکیل شده بود، برگزار شد، برخی از مواد قانون جمعیت هلال احمر اصلاح شد.

وی ادامه داد: براساس مصوبه امروز کمیسیون بهداشت مجلس٬ تعداد اعضای شورای عالی هلال‌احمر از 7 نفر به 9 نفر افزایش پیدا کرد و مقرر شد تا انتخاب دبیرکل و خزانه دار نیز با پیشنهاد این شورا صورت بگیرد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس٬ یادآور شد: در این جلسه مقرر شد که برداشت از صندوق هلال احمر با پیشنهاد شورای عالی و امضای رئیس جدید جمعیت هلال احمر انجام شود.