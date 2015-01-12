به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی ایزد خواستی صبح امروز در حاشیه سومین روز از برگزاری برنامه گردشگری محلات در دروازه و بازار حسن‌آباد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: چهار تن از هنرمندان گره‌زنی با حضور در مكان مقدس امامزاده احمد اقدام به بافت كلمه «یاالله» در یك تابلو با ابعاد دو در سه متر می كنند.

وی با بیان اینكه این بانوان هنرمند با استقرار در حیاط امامزاده احمد از روز شنبه اقدام به بافت «یا الله» كردند، افزود: تا روز جمعه مصادف با ۲۶ دی ماه تابلوی هنری به طور كامل بافته و تقدیم امامزاده احمد می‌شود.

دبیر كمیته گردشگری اصفهان با اعلام اینكه این اقدام با همكاری خانه كودك و نوجوان شهرداری اصفهان صورت می‌گیرد، افزود: هنر گره‌زنی برای نخستین بار از شهر مشهد وارد اصفهان شد و سالیان سال است كه هنرمندان زیادی در این استان هنره گره‌زنی را پیشه خود ساختند.

وی با بیان اینكه نام دیگر گره‌زنی فرشینه مخمل بافی است كه علِی‌رغم قدمت تاریخی كه دارد هنوز هم در این استان هنری نو و جدیدی محسوب می‌شود، اضافه كرد: برای نخستین بار این هنر روی تور دانه درشت و از جنس پلاستیك بافته می‌شود.

ایزدخواستی افزود: با توجه به اینكه مردم زمان‌های گذشته به هنگام مراجعه به اماكن مقدس و امامزاده‌ها برای گرفتن حاجت اقدام به گره زدن تكه پارچه‌ای به ضریح می‌كردند بنابراین به این نشانه تلاش كردیم با هنر گره‌زنی یادآوری از گذشته‌ها كنیم.

وی با اشاره‌ به قدمت امامزاده احمد كه واقع در بازارچه حسن‌آباد است، گفت: امامزاده احمد یكی از نوادگان امام محمد باقر است كه در ورودی این امامزاده، مقبره یكی از سرداران جنگ را شاهدیم كه در كنار مقبره، شیر سنگی قرار دارد.

دبیر كمیته گردشگری شهرداری اصفهان درخصوص فلسفه شیرسنگی بیان داشت: بختیاری‌ها روی سنگ قبر پهلوانان خود شیر سنگی می‌گذاشتند كه به میزان قدرت آن پهلوان روی بدن شیر سنگی، تفنگ و شمشیر حجاری می كردند.

وی اضافه كرد: در سمت راست امامزاده احمد هرمزخان قشقایی دفن است كه روی سنگ قبر وی از طریق اشكال مختلف مراحل مرگ وی توسط ظل‌السطان كشیده شده است.

ایزدخواستی با اعلام اینكه در قسمت چپ امامزاده اتاق كوچكی وجود دارد كه پیكره دختر، همسر و شوهرخواهر ظل‌‌السلطان و همسر امیركبیر مدفون است، افزود: بر روی دیواره ها و سقف این بنا، نقش و نگارهای برگرفته از هنر اروپایی‌ها قابل مشاهده است.

وی افزود: همچنین دراین مكان قبر یك از سربازان روسی و دختر اله‌وردی خان كه احداث كننده سی‌وسه پل اصفهان است، وجود دارد.

گفتنی است امامزاده احمد یكی از ایستگاه های گردشگری هفته گردشگری محله دروازه و بازار حسن‌آباد است.