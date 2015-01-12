ارسال مصوبات ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم به شورای عالی امنیت ملی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نمایندگان با تصویب یک ماده الحاقی دیگر مقرر کردند که تا رفع کامل تحریم‌ها علیه ملت ایران، مصوبات ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم که دارای آثار اقتصادی، تجاری، مالی و مرتبط با سرمایه گذاری، تولید، صادرات و واردات است باید تا ۴۸ ساعت پس از تصویب برای کلیه اعضای ثابت شورای عالی امنیت ملی ارسال شود.

چنانچه هر یک از اعضای مذکور تا ۱۰ روز کاری ایرادی نگیرند مصوبه ستاد قابل اجرا است و در صورت وصول ایراد طی مدت مذکور، ستاد تدابیر ویژه موظف به رفع آن است، در غیر این صورت مصوبه ستاد باید به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد و مصوبات ستاد تدابیر نباید خلاف قوانین موضوعه کشور باشد.

به گزارش مهر، این ماده الحاقی با ۱۲۷ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از ۱۹۹ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.