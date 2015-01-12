به گزارش خبرگزاری مهر ، «سرگئی ریابکوف» پیش از ظهر امروز دوشنبه در تهران با «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران دیدار کرد.

ایتارتاس پیش از این دیدار درباره آن نوشته بود: در این دیدار دو طرف در مورد جنبه های مختلف مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای ۱+۵ که قرار است در اواخر ماه جاری میلادی از سر گرفته شوند گفتگو خواهند کرد.

به نوشته این رسانه، گفتگو در مورد برنامه دیدار وزرای امور خارجه ایران و آمریکا در تاریخ ۱۴ ژانویه، و همچنین دیدارهای دو و چند جانبه ای که قرار است در جریان دور جدید مذاکرات هسته ای در ژنو انجام شوند نیز جزو مباحث مطرح شده در دستور کار گفتگوهای امروز معاون وزیرامور خارجه روسیه با وزیر خارجه ایران گنجانده شده بود.

از تاریخ ۱۴ تا ۱۷ ژانویه دیدارهای دو و چند جانبه ای در خصوص مذاکرات هسته ای ایران و ۱+۵ انجام خواهد شد و همانند گذشته ریاست مذاکرات ایران و ۱+۵ بر عهده «کاترین اشتون» مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خواهد بود.