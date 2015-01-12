هشدار در مورد بدافزارهای غارتگر/ مراقب "virlock" ها باشید

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم تحقیقاتی شرکت امنیتی ESET اعلام کرد: سری جدید بدافزارهای باج گیر که تغییر شکل داده اند شناسایی شده اند.

این بدافزارها که virlock ها نام دارند صفحه نمایش قربانی را قفل کرده و همانند یک انگل تغییر شکل یافته شروع به تخریب فایل ها می کنند؛ پس از این آلودگی، فایل های مهم کامپیوتر کاربر به شکل فایل های اجرایی درآمده و هرکدام تبدیل به یک ویروس مخرب می شوند.

بدافزارهای غارتگر به دو دسته قفل کننده های صفحه نمایش و کدگذاران فایل ها تقسیم می شوند و در مواردی نیز این ویروس می تواند در هر دو دسته عمل کرده و صفحه نمایش کاربر را بر روی پیامی که از وی باج خواهی می کند قفل کند.

Virlock فایل ها را از طریق تغییر شکل به فایل های اجرایی آلوده می کند و در عین حال بخش دیگر این ویروس کامپیوتر کاربر را با از کار انداختن مرورگر ویندوز و تسک منیجر، قفل می کند.

رابرت لیپوفسکی کارشناس ارشد شرکت ESET در باره این ویروس می گوید:" از دیدگاه فنی شاید جذاب ترین ویژگی virlock چند شکلی بودنش است. بدین معنی که بدنه آن، برای هر فایل متفاوت عمل می کند و شکل جدیدی به خود می گیرد. همچنین تحقیقات ما نشان داده قفل گذاری چند لایه توسط این ویروس، بیانگر تبحر خالق این ویروس در کد نویسی است."

شرکت امنیتی ESET، پاک کننده این ویروس باج گیر را که از طریق ایمیل کامپیوترها را مسدود می کند در وب سایت خود قرارداده است.