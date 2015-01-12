بیستمین جشنواره رازی برگزار شد/ معرفی 3 دانشگاه برتر پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره امروز در سالن همایش های دانشگاه شهید بهشتی با حضور وزیر بهداشت و معاون تحقیقات و فناوری این وزارتخانه و رئیس انستیتو پاستور آغاز به کار کرد.

بیستمین جشنواره تحقیقات علوم پزشکی رازی با تاکید بر امر ارتقای کیفی تحقیقات و فناوری سطح ملی و بین المللی براساس آیین نامه های مصوب معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت برگزار شد تا اهداف بالای پژوهش را تعقیب کند و همچنین به ایجاد فضای تحقیقاتی و تشویق پژوهشگران به ویژه محققان جوان توجه ویژه ای داشته باشد.

در این جشنواره از 24 برگزیده تقدیر می شود که برگزیدگان در گروه های ابداعات و اختراعات، علوم بالینی، علوم بهداشت و سلامت، علوم پایه، علوم دارویی و علوم دندان پزشکی انتخاب شده است.

در این جشنواره به منظور فراهم کردن بستر مناسب جهت شرکت محققانی که دارای تحقیقات ارزشمند با تاکید بر جنبه های نوآوری در هر یک از کمیته های تخصصی جشنواره انتخاب شده اند که این تحقیقات منجر به اثرگذاری چشمگیر در سطح ملی یا بین المللی شود.

در این جشنواره از 3 دانشگاه علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی بقیه الله و علوم پزشکی شهرکرد تقدیر شد.