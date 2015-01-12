ساخت کوچکترین رایانه جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، رایانه جدید و متفاوتی عرضه شده که بسیار کوچک بوده و باعث حیرت مخاطبان شده است. این رایانه Egreat i5 نام داشته و می تواند تحول بزرگی را در عرصه PC و رایانه ها به وجود آورد.

کمپانی Raspberry Pi ،کمپانی است که به ساخت کوچکترین دستگاه های محاسباتی شناخته می شود، اکنون این کمپانی ساخت و عرضه کوچکترینPC دنیا را نیز به نام خود ثبت کرده است.

از قابلیت های داخلی این پی سی می توان به مواردی مانند پردازنده چهار هسته ای و پشتیبانی از ویندوز و اندروید اشاره کرد.

Egreat i5 از قابلیت هایی مانند رم 2 گیگابایتی و حافظه داخلی 32 گیگابایت و دو پورت USB ،ویندوز 8.1 ، پورتی برای micro USB و پورت دیگر micro HDMI و کارت حافظه microSD نیز برخوردار است.