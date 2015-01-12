تحلیل سیمای زن در آثار بهرام بیضایی

به گزارش خبرنگار مهر، روز سه شنبه 23 دی ماه طی مراسمی سیمای زن در آثار بهرام بیضایی تحلیل می شود. در این مراسم قرار است از 2 کتاب «سلطان مار» و «ضیافت و میراث» این کارگردان و نویسنده سینما و تئاتر نیز رونمایی شود.

همچنین حمید امجد از شاگردان بهرام بیضایی درباره این هنرمند سخن می گوید. شهلا لاهیجی نیز به عنوان یکی دیگر از سخنرانان این مراسم، سیمای زن در آثار بیضایی را تحلیل می کند.

گروه هادی سروری نیز تکه هایی از نمایشنامه های بیضایی را که معرف نگاه متفاوت نویسنده به زن است، بازخوانی می کند.

این مراسم در روز سه شنبه 23 دی ماه ساعت 17 در دفتر روشنگران برگزار می شود و در حاشیه آن کتاب های «ایزدبانوان در فرهنگ و اساطیر ایران و جهان» نوشته صدرالدین طاهری و «کارآفرینان» از انجمن زنان مدیرکارآفرین که نگاهی به تجارب زنان کارآفرین در ایران دارد، معرفی و رونمایی می شود.

دفتر روشنگران واقع در خیابان یوسف آباد، میدان فرهنگ، خیابان 33، نبش آماج شماره 21 است و ورود برای عموم در این مراسم آزاد است.