۱۷ رشته مهارتی در پادگان های سیستان و بلوچستان آموزش داده می شود

محمد جهانتیغی در گفتگو با مهر بیان داشت: طرح مهارت آموزی در دوره نظام وظیفه در بهمن ماه سال ۱۳۷۱ با دستور مقام معظم رهبری و تصویب هیئت دولت در دستور کار مسئولان آموزش در پادگان ها و ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای قرار گرفته است و تا کنون نقش بسزایی در احراز و ایجاد شرایط اشتغال جوانان پس از خدمت سربازی در جامعه داشته است.

وی افزود: در همین راستا در سیستان و بلوچستان تعداد ۱۷ رشته از جمله تعمیر کار اتومبیل های سواری، برقکار ساختمان درجه دو، تعمیر کار کولر آبی، سیستم های هوشمند کنترل ساختمان و مجتمع های صنعتی، طراحی مسکن، تعویض کار روغن خودرهای سبک و سایر حرفه های ای مرتبط در مراکز نظامی با حضور مربیان فنی و حرفه ای آموزش داده می شود.

وی بیان داشت: به همین منظور از ابتدای سال جاری تا کنون ۷۸ هزار و ۵۳۹ نفر - ساعت در مراکز نظامی از جمله لشکر ۸۸ زرهی زاهدان، تیپ مستقل زرهی خاش، منطقه سوم دریایی کنارک، فرماندهی مرزبانی استان، تیپ ۱۱۰ سلمان فارسی، پایگاه مستقل دریایی امام علی (ع) و مرکز آموزش نظامی ولیعصر زابل در کارگاه های آموزش فنی و حرفه ای استان مهارت های لازم را فرا گرفتند.

وی افزود: اداره کل اموزش فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان در قالب ۲۴ مرکز ثابت، تعداد ۱۵ کارگاه سیار، ۱۴کارگاه به صورت مستقر در پادگان ها، تعداد ۲۸ کارگاه در زندان ها و همچنین ۱۱۰ کارگاه در حوزه روستایی کار آموزش به متقاضیان را بر عهده دارند.