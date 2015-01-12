25 آزادکار به اردوی تیم ملی دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله جدید اردوی تیم ملی کشتی آزاد طی روزهای 27 دی تا 7 بهمن ماه در خانه کشتی شماره یک تهران برگزار می شود که اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:
57 کیلوگرم: حسن رحیمی (تهران) یونس سرمستی (آذربایجان شرقی) رضا اطری (مازندران)
61 کیلوگرم: ایمان صادقی (مازندران) آرش دنگسرکی – بهنام احسان پور (مازندران)
65 کیلوگرم: مسعود اسماعیل پور – سید احمد محمدی- مهدی یگانه جعفری (مازندران)
70 کیلوگرم: سعید داداش پور- حسن یزدانی (مازندران)
74 کیلوگرم: مرتضی رضایی قلعه (مازندران) محمد مکتب دار (خراسان شمالی) پیمان یاراحمدی (لرستان)
86 کیلوگرم: محمدحسین محمدیان (مازندران) میثم مصطفی جوکار (همدان) اسماعیل نجاتیان (مازندران) علیرضا کریمی (البرز)
97 کیلوگرم: رضا یزدانی – محمد جواد ابراهیمی- اباذر اسلامی (مازندران)
125 کیلوگرم: کمیل قاسمی (مازندران) پرویز هادی (آذربایجان شرقی) عبداله قمی (مازندران) امین طاهری (تهران)
سرمربی: رسول خادم
مربیان: محمد طلایی، رضا لایق، علی اکبر دودانگه، امیر توکلیان، مسعود مصطفی جوکار،علی اصغر بذری، سعید ابراهیمی، مهدی برائتی
متخصص تغذیه: رامین امیرساسان
فیزیوتراپ: مهدی کاظمی گرجی
سرپرست: علی بیات
نظر شما