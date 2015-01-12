25 آزادکار به اردوی تیم ملی دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله جدید اردوی تیم ملی کشتی آزاد طی روزهای 27 دی تا 7 بهمن ماه در خانه کشتی شماره یک تهران برگزار می شود که اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

57 کیلوگرم: حسن رحیمی (تهران) یونس سرمستی (آذربایجان شرقی) رضا اطری (مازندران)

61 کیلوگرم: ایمان صادقی (مازندران) آرش دنگسرکی – بهنام احسان پور (مازندران)

65 کیلوگرم: مسعود اسماعیل پور – سید احمد محمدی- مهدی یگانه جعفری (مازندران)

70 کیلوگرم: سعید داداش پور- حسن یزدانی (مازندران)

74 کیلوگرم: مرتضی رضایی قلعه (مازندران) محمد مکتب دار (خراسان شمالی) پیمان یاراحمدی (لرستان)

86 کیلوگرم: محمدحسین محمدیان (مازندران) میثم مصطفی جوکار (همدان) اسماعیل نجاتیان (مازندران) علیرضا کریمی (البرز)

97 کیلوگرم: رضا یزدانی – محمد جواد ابراهیمی- اباذر اسلامی (مازندران)

125 کیلوگرم: کمیل قاسمی (مازندران) پرویز هادی (آذربایجان شرقی) عبداله قمی (مازندران) امین طاهری (تهران)

سرمربی: رسول خادم

مربیان: محمد طلایی، رضا لایق، علی اکبر دودانگه، امیر توکلیان، مسعود مصطفی جوکار،علی اصغر بذری، سعید ابراهیمی، مهدی برائتی

متخصص تغذیه: رامین امیرساسان

فیزیوتراپ: مهدی کاظمی گرجی

سرپرست: علی بیات