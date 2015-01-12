  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۲ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۱۹

با آغاز مرحله جدید تمرینات؛

25 آزادکار به اردوی تیم ملی دعوت شدند

25 آزادکار منتخب از روز 27 دی ماه برای حضور در مرحله جدید اردوی آماده سازی تیم ملی در خانه کشتی گردهم خواهند آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله جدید اردوی تیم ملی کشتی آزاد طی روزهای 27 دی تا 7 بهمن ماه در خانه کشتی شماره یک تهران برگزار می شود که اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

57 کیلوگرم: حسن رحیمی (تهران) یونس سرمستی (آذربایجان شرقی) رضا اطری (مازندران)

61 کیلوگرم: ایمان صادقی (مازندران) آرش دنگسرکی – بهنام احسان پور (مازندران)

65 کیلوگرم: مسعود اسماعیل پور – سید احمد محمدی- مهدی یگانه جعفری (مازندران)

70 کیلوگرم: سعید داداش پور- حسن یزدانی (مازندران)

74 کیلوگرم: مرتضی رضایی قلعه (مازندران) محمد مکتب دار (خراسان شمالی) پیمان یاراحمدی (لرستان)

86 کیلوگرم: محمدحسین محمدیان (مازندران) میثم مصطفی جوکار (همدان) اسماعیل نجاتیان (مازندران) علیرضا کریمی (البرز)

97 کیلوگرم: رضا یزدانی – محمد جواد ابراهیمی- اباذر اسلامی (مازندران)

125 کیلوگرم: کمیل قاسمی (مازندران) پرویز هادی (آذربایجان شرقی) عبداله قمی (مازندران) امین طاهری (تهران)

سرمربی: رسول خادم

مربیان: محمد طلایی، رضا لایق، علی اکبر دودانگه، امیر توکلیان، مسعود مصطفی جوکار،علی اصغر بذری، سعید ابراهیمی، مهدی برائتی

متخصص تغذیه: رامین امیرساسان

فیزیوتراپ: مهدی کاظمی گرجی

سرپرست: علی بیات

کد مطلب 2463109

