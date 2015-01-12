زمستان گذرانی ۲۰۰۰ قوی آوازه خوان در فریدونکنار

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی صبح دوشنبه در بازدید از تالاب شهرستان محمودآباد از تهیه ۲۰ تن ذرت برای قوهای مهاجر فریدونکنار خبر داد و با بیان اینکه مردم خود عاشقانه و صادقانه این غذاها را تهیه کردند افزود: ما موظف هستیم آسایش و امنیت و غذای این میهمانان زیبا را تهیه کنیم و همه تلاش ما این است که بهترین شرایط برای آنان آماده شود.

یونسی حضور پرندگان را برای گردشگری زمستانی بسیار مفید دانست و افزود: ما با هماهنگی محیط زیست برنامه بسیار گسترده ای را به عنوان وظیفه قانونی که محافظت از پرندگان مهاجر است و یک پدیده ارزشمند گردشگری برای استان تلقی می شود، تدارک دیدیم.

وی اظهار داشت: با کمک سازمانهای مردم نهاد و دستگاه ها از سراسر استان توانستیم ۲۰ تن ذرت برای این میهمانان مهیا کنیم.

فرماندار محمودآباد با اعلام اینکه امسال زیرساختهای خوبی در سرخ رود آماده شد از مهاجرت کم پرندگان نسبت به پارسال ابراز نگرانی کرد و تاکید داشت: امسال هیچ کشتاری نخواهیم داشت.

سیف اله فرزانه با اشاره به نظر کارشناسان گفت: انتظار ما این است که قوها به منطقه سرخ رود برگردند. فرزانه قوها را هدیه الهی و یک برند بین المللی برای محمودآباد دانست و افزود: ما به نحو بهتری می توانیم از این پرندگان استفاده کنیم و آمادگی بین دستگاه های دولتی را داریم و باید محیط زیست که متولی این امر است وارد میدان شود.

فرماندار محمودآباد اشتغال را یکی از دغدغه های نظام و حاکمیت دانسته و ازهمه دستگاه ها به خصوص محیط زیست و گردشگری خواست وارد میدان شوند و تصریح کرد: ما در سرخ رود به نسبت سال گذشته از موقعیت بهتری برخورداریم و پیشنهادهایی برای اشتغال داریم تا برای ورود گردشگر و برگشت سرمایه توجیه اقتصادی داشته باشد.

فرزانه شکار بی رویه پرندگان مهاجر را معضل بزرگی دانست و اظهارداشت: ما می توانیم ظرف یک الی دو سال شکار بی رویه پرندگان را از بین ببریم.

فرماندار محمودآباد در پایان خواستار آگاهی بخشی و فرهنگ سازی برای حفظ پرندگان مهاجر شد و از همگان و بخصوص سازمان های مردم نهاد خواست در این زمینه بیشتر وارد عمل شوند.

وی افزود: سم و مواد سوختی از عوامل نابودی پرندگان است و باید آگاهی بخشی و فرهنگ سازی شود، همچنین محیط زیست و دیگر دستگاه ها از جمله فرمانداری بیشتر پای کار بیایند و باید این ظرفیت حفظ شود زیرا می توانیم به خوبی در جهت توسعه شهرستان از آن استفاده کنیم.