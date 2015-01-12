به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست تخصصی با معاونین سیاسی امنیتی استانداری‌های سراسر کشور که صبح امروز در وزارت کشور برگزار شد، گفت: ما نمی‌توانیم نسبت به آنچه در دنیای اسلام می‌گذرد، بی‌تفاوت باشیم که این اساس قانون اساسی و خواست ملت است و باید حضوری فعال، مبتکرانه و موثر داشته باشیم و این به معنای دخالت در امور کشورها نیست؛ بلکه یک نوع کمک مستشاری و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای است.

وی با بیان اینکه حوادثی که در منطقه اتفاق می‌افتد، در ایران نیز تاثیرگذار است، گفت: به دلیل همجواری مرزی، بسیاری از حوادث منطقه‌ای در کشور ما تاثیرگذار است. بنابراین برای حفظ امنیت ملی، باید تدابیر لازم در منطقه را انجام دهیم و با شناختی که از علت اصلی حوادث و تحولات داریم، این مسائل را ناشی از دخالت کشورهای غربی به خصوص آمریکا می‌دانیم.

وزیر کشور تاکید کرد: ایجاد فرقه‌های مذهبی و حمایت و پشتیبانی از آنان از سوی آمریکا صورت می‌گیرد و یقین داریم که این تحولات برنامه‌ریزی شده برای پیشبرد اهداف رژیم صهیونیستی در منطقه است.

رحمانی فضلی در ادامه با اشاره به مولفه‌های قدرت و سیاست، ادامه داد: برای آنکه به صورت مبنایی و اصولی شرایطی در داخل کشور ایجاد کنیم که با کمترین آسیب‌پذیری، کشور را پیش ببریم، لازم است به مولفه‌های قدرت و سیاست بپردازیم.

وی اولین مولفه قدرت را مردم خواند و گفت: با توجه به برداشت‌هایی که از نظام جمهوری اسلامی وجود دارد، مردم همیشه تعیین‌کننده امنیت در داخل کشور بوده‌اند. پس اولین گام این است که برای ایجاد وحدت و انسجام ملی بکوشیم.

وزیر کشور تصریح کرد: هر چیزی که وحدت مردم، اعتقاد و باور آنان را نسبت به نظام اسلامی خدشه‌دار کند، در جهت خواست دشمنان حرکت کرده است و اینکه رهبر معظم انقلاب در فرمایشات اخیرشان شرایط منطقه را تحلیل کردند و به مقوله وحدت پرداختند، به یقین این موضوع در داخل کشور اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

رحمانی فضلی، امنیت و سیاست داخلی را اصلی‌ترین وظیفه معاونین امنیتی نام برد و گفت: ما باید برای تقویت وحدت در کشور تلاش کنیم.

وی ایجاد امنیت در مردم و جامعه را از دیگر وظایف معاونت‌های امنیتی و سیاسی نامید و گفت: آنچه که یک ملت را پویا نگه می‌دارد این است که به جامعه خود امیدوار باشند. بنابراین ما به عنوان حاکمیت در تقویت امید مردم باید بکوشیم و به مردم این اطمینان را بدهیم که مسیر ما همان مسیر امام و شهداست و این اطمینان را بدهیم که مقاومت و استقامت همانگونه که در مردم نهادینه شده است، در مسئولین نیز نهادینه شده است. چرا که اگر مردم احساس کنند کسانی که در مسند و خون بهای شهیدان تکیه زدند، اهل مقاومت و ایستادگی نیستند، ناامید خواهند شد.

وزیر کشور رونق و توسعه جامعه را از دیگر مولفه‌های قدرت و ثبات سیاسی نام برد و گفت: دولت تدبیر و امید، ایجاد رونق و توسعه ملی را در سرلوحه برنامه‌های اصلی خود قرار داده و در این مسیر حرکت می‌کند.

رحمانی فضلی گفت: ما باید همه ظرفیت‌ها را بسیج کنیم تا بتوانیم امید رونق، پویایی و توسعه را در جامعه زنده نگه داریم. البته توسعه پایدار زمانی اتفاق می‌افتد که مبتنی بر توانایی‌های مردم باشد.

وی در ادامه ولایت فقیه را از دیگر مولفه‌های قدرت نام برد و گفت: باید با جان و دل هم از نظر اعتقادی، سیاسی و هم از نظر عقلی به ولایت فقیه ایمان و اعتقاد داشته باشیم.

وزیر کشور ادامه داد: هر کس فکر کند عنصر رهبری و ولایت در کشور، نقش‌اش درجه دو است، دچار خطای استراتژیک شده است. پیروزی انقلاب، هدایت جنگ، هدایت جامعه بعد از امام، هدایت جامعه در مسائل تحریمی و تهدیدی و هر مساله‌ دیگری که نگاه کنیم، مدیون رهبری داعیانه‌ ولایت فقیه در کشور بوده‌ایم.

رحمانی فضلی با بیان اینکه ملت ایران نیز پشتیبان ولایت بوده و به آن نیز اعتقاد دارد، گفت: ما نیز باید رهبری را به عنوان شخص تاثیرگذار درجه اول در کشور قبول و از آن حمایت کنیم که این حمایت‌ها مبنای عقلی و منطقی دارد.

وی در ادامه با اشاره به دیگر مولفه قدرت در جامعه، گفت: قدرت اقتصادی از دیگر مولفه‌های قدرت در جامعه است و همه دعواهایی که در اقصی نقاط دنیا اتفاق می‌افتد، برای تسخیر بازارهاست.

وزیر کشور تاکید کرد: ما به عنوان کشوری که داعیه حکومت جهانی داریم، وقتی توانمندی‌های اقتصادی ما نشان از وابستگی و عدم تحرک در این حوزه داشته باشد، نمی‌توانیم در این زمینه داعیه‌ای داشته باشیم.

رحمانی فضلی ادامه داد: ما باید تلاش کنیم همانگونه که رهبری و رئیس‌جمهور در حوزه اقتصاد مقاومتی تاکید داشته‌اند، توانمندی‌های اقتصادی خود را بر اساس ظرفیت‌های داخلی محقق سازیم که اگر این گونه شود، نه تنها امکان اداره وضعیت اقتصادی خود را در داخل، بلکه فراتر از آن را داریم.

وی با اشاره به توانمندی‌های کشور در زمینه علمی و فناوری، گفت: ما در حوزه مدیریت، فناوری و علمی دارای توانمندی‌های مناسب هستیم و همه مناطق ما قدرت و استقلال اقتصادی و مالی را با تکیه بر ظرفیت و توانمندی‌های داخلی خود دارند و شما معاونین سیاسی امنیتی نیز در تحلیل معضلات امنیتی و سیاسی، باید به ریشه‌های اقتصادی آن توجه داشته باشید.

وزیر کشور ادامه داد: بیکاری، عدم رونق اقتصادی و رکود اقتصادی می‌تواند موجب معضلات سیاسی و امنیتی شود و ما باید در تحلیل مسائل سیاسی و امنیتی به جنبه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن نیز توجه داشته باشیم.

رحمانی فضلی با بیان اینکه آثار رشد اقتصادی باید در جامعه ملموس باشد، گفت: در رشد اقتصادی به جای آنکه تنها به عدد و رقم توجه کنیم، باید تاثیر این رشد را در اقصی نقاط کشور ببینیم. مثلا اگر رشد هشت درصدی داشته باشیم، اما فقر و نابرابری در کشور باشد، این رشد هیچ سودی ندارد بلکه موجب تضادها و ناعدالتی‌ها در جامعه خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه اگر در جامعه احساس برادری و عدالت بیشتر شود، احساس امنیت نیز بیشتر می‌شود، گفت: یکی از عناصر ضعف امنیتی، عدم رضایتمندی است و یکی از عنصر افزایش رضایتمندی، عدالت اقتصادی است.

وزیر کشور صیانت‌کننده اصلی از خطرات امنیتی و سیاسی را ولایت فقیه نام برد و گفت: کشورهای مقابل ما به عنوان دشمنان اصلی، یکی از مولفه‌هایشان این است که مقاومت و استقلال ملت ما را بشکنند، اما رهبری به عنوان هدایت‌کننده ملت، در صدد تقویت اتحاد و وحدت جامعه بوده است و ما نیز به عنوان مدیران این حاکمیت باید در سراسر کشور این رویکرد را داشته باشیم.

رحمانی فضلی همچنین مسائل اجتماعی را از دیگر عنصرهای تاثیرگذار در امنیت و سیاست نام برد و گفت: آسیب‌هایی که در حوزه اجتماعی با آن روبرو هستیم، می‌تواند در زمینه امنیت مشکلاتی را ایجاد کند و بحران‌های اجتماعی نیز در امنیت کشور تاثیرگذار است.

وی تصریح کرد: فراوانی حاشیه‌نشینی در کشور، فراوانی بیکاری، طلاق و یا شرارت و سرقت که در شان جمهوری اسلامی نیست، می‌تواند آسیب جدی به امنیت کشور باشد و یقینا این آسیب‌های اجتماعی ظرفیت ملت ما را نشانه رفته است و این آسیب‌ها می‌تواند پیکره ملت را مورد خدشه قرار دهد.

وزیر کشور با بیان اینکه ما برای ایجاد امنیت نمی‌توانیم نسبت به معضلات اجتماعی بی‌تفاوت باشیم، گفت: ما نمی‌توانیم به عنصر مهاجرت و حاشیه‌نشینی شهرها و یا وجود یک میلیون و ۳۰۰ هزار معتاد، بی‌تفاوت باشیم و همین حاشیه‌نشینی موجب به وجود آمدن شهر ۱۲ میلیونی و افزایش ناهنجاری‌ها در این شهر شده است.

رحمانی فضلی با بیان اینکه دولت برای رفع معضلات اجتماعی، کارگروه ویژه‌ای تشکیل داد، گفت: باید اعتماد عمومی، امنیت اجتماعی و مشارکت عمومی در حوزه اجتماعی تقویت شود و اگر می‌گوییم انسجام وحدت، پایه آن در حوزه اجتماع است و دولت نیز در این زمینه کارگروهی تشکیل داده و گزارشی را از این کارگروه به دولت، مجلس و شورای امنیت ارائه کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه می‌توان از ظرفیت سمن‌ها و NGOها برای رفع معضلات اجتماعی استفاده کرد، گفت: سمن‌ها و NGOها می‌توانند برای مبارزه با آسیب‌های اجتماعی به ما کمک کنند.

وزیر کشور همچنین در ادامه در جمع مدیران امنیتی و سیاسی استانداری‌های سراسر کشور با اشاره به مساله انتخابات، گفت: انتخابات یکی از جلوه‌های تاثیرگذار و مهم مشارکت عمومی مردم در نظام جمهوری اسلامی است.

رحمانی فضلی با بیان اینکه نظام ما هر ساله به طور متوسط با یک انتخابات مواجه بوده است، گفت: تمامی این انتخابات با کمال آرامش و با شرایط کاملا قانونی که مظهر تجلی اراده مردم بوده، برگزار شده است.

وی صیانت از رای مردم را یکی از اصلی‌ترین وظایف وزارت کشور و معاونت‌های سیاسی نام برد و گفت: رهبر معظم انقلاب در انتخابات ریاست جمهوری فرمودند که انتخابات حق‌الناس است. حق‌الناس چیزی است که اگر به آن خدشه وارد شود، توبه و استغفار شامل آن نمی‌شود و امکان جبران ندارد و ما متولیان حق‌الناس در اجرا هستیم.

وزیر کشور با بیان اینکه انتخابات در دولت تدبیر و امید باید در حوزه اجرا یک انتخابات کاملا قانونی، آزاد، سالم و باشکوه باشد، گفت: این هدف انتخابات در این دوره است و ما باید از رای مردم صیانت کنیم.

رحمانی فضلی تاکید کرد: اگر اقدامات و یا فعالیتی در حوزه اجرایی شما مدیران امنیتی صورت بگیرد که خدشه‌ای در باور مردم و شبهه و ابهام در ذهن فعالین حوزه سیاسی ایجاد کند، یقین بدانید نتیجه هر چه باشد، به آن شبهه و خدشه وارد خواهد شد.

وی با بیان اینکه انتخابات برای وزارت کشور از الان شروع شده است، گفت: ما نباید کاری انجام دهیم و یا تصمیمی بگیریم که آن تصمیم در مورد ما سوءظن، ابهام و شبهه ایجاد کند و یا جانبداری از جریان سیاسی، گروه سیاسی، حزب و یا فرد خاصی باشد چرا که ما به هیچ کس دِینی نداریم.

وزیر کشور تاکید کرد: ما حتما یک اندیشه سیاسی داریم و هوادار برخی از تشکلات سیاسی هستیم اما در حوزه کاری، ما امانتدار رای مردم و موظف به اجرای قانون هستیم و مدیون هیچ کس نیستیم. هر کس خود را مدیون کسی بداند، یقین بداند که در قیامت معطل این مساله خواهد شد.

رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه ما اعتبار و آبروی دولت تدبیر و امید را خرج هیچ کس نمی‌کنیم، گفت: دولت باید یک انتخاب باشکوه برگزار کند و هر کس از صندوق رای بیرون بیاید، نماینده ملت است و من به عنوان وزیر کشور نیز از آن حمایت می‌کنم. بنابراین شما مدیران سیاسی نیز باید از الان مراقبت کنید تا در معرض اتهام قرار نگیرید.

وی با اشاره به بخشنامه انتخاباتی وزارت کشور، گفت: من یک بخشنامه به تمامی دستگاه‌های مرتبط با وزارت کشور ارسال کرده‌ام که هر کس می‌خواهد فعالیت انتخاباتی داشته باشد و یا طرفدار حزب و گروهی باشد، تا اول اسفند ماه می‌تواند استعفا بدهد و بعد از اسفند، هیچ استعفایی را نمی‌پذیرم.

وزیر کشور با تاکید بر اینکه کلید انتخابات از امروز در وزارت کشور زده شده است، گفت: کلید انتخابات از امروز با هدف صیانت از حق‌الناس، اجرای دقیق قانون و مراقبت از رفتارهای خودمان آغاز شد.

رحمانی فضلی، ثبات و آرامش را اصلی‌ترین نیاز ایجاد ثبات و امنیت سیاسی در داخل کشور دانست و گفت: هر کس این ثبات را بخواهد به هم بزند، یقینا در مسیر دشمن حرکت کرده است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: امروز تمام احزاب و گروه‌های سیاسی فعالیت خود را دارند. ساخت و سازها و مسائل عمرانی مسیر خود را طی می‌کند و کشور در ثبات و آرامش است و ما نیز باید تلاش کنیم که این ثبات و آرامش را در زمان انتخابات نیز حفظ کنیم.