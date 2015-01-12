۲۲ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۰۴

خبرگزاری آلمان اعلام کرد؛

احتمال شرکت روحانی در کنفرانس امنیتی مونیخ

گمانه زنی منابع خبری آلمان از احتمال شرکت رئیس جمهوری ایران در کنفرانس قریب الوقوع امنیتی مونیخ حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، مونیخ آلمان در ماه فوریه همانند هر سال میزبان برگزاری کنفرانس امنیتی با حضور سران و شخصیت های سیاسی و امنیتی کشورهای مختلف جهان است.

کنفرانس امسال پنجاه و یکمین دور از این نشست امنیتی مهم جهانی است که قرار است در روزهای ۶ تا ۸ فوریه ۱۷ تا ۱۹ بهمن ماه برگزار شود.

این رسانه آلمانی در گزارشی به نقل از «ولفگانگ ایشینگر» رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ آورده است: این احتمال وجود دارد که برای نخستین بار رئیس جمهوری از ایران در این نشست بین المللی حضور یابد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: علاوه بر «حسن روحانی» رئیس جمهوری ایران، «پترو پروشنکو» رئیس جمهوری اوکراین و «جو بایدن» معاون رئیس جمهوری آمریکا از سرشناس ترین شخصیت های سیاسی حاضر در پنجاه و یکمین نشست امنیتی مونیخ خواهند بود.

این در حالی است که رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ یادآور شد: هیچکدام از این سه شخصیت، هنوز حضور خود در مونیخ را قطعی اعلام نکرده اند.

ایشینگر خاطرنشان کرد: مرکل نیز برای دومین بار در دوره صدر اعظمی خود قرار است در کنفرانس امنیتی مونیخ حضور یافته و سخنرانی کند.

شقایق لامع زاده

