به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته با یوآنیس کاسولیدس وزیر امور خارجه قبرس دیدار و گفتوگو کرد.
لاریجانی در ابتدای این دیدار با اشاره به روابط دوستانه دو کشور ایران و قبرس که براساس منافع مشترک شکل گرفته است گفت: اراده سیاسی مقامات عالی ایران و قبرس برای رشد و گسترش همکاریهای فیمابین در حوزههای گوناگون، آیندهای روشن و روبه رشد فرا روی مناسبات دو کشور ترسیم میکند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از مواضع انسان دوستانه قبرس در قبال کشتار مردم بیدفاع غزه توسط رژیم صهیونیستی، افزود: مواضع منطقی قبرس نشان از درک واقع بینانه آن نسبت به تحولات بین المللی و بحرانها و قضایای منطقه و جهان دارد.
وی در ادامه این دیدار مهمترین بحران کنونی منطقه را ناشی از اقدامات گروههای تروریستی- تکفیری عنوان و تصریح کرد: حمایت برخی از کشورهای منطقه از تروریستها و تقویت آنها، تقسیم تروریستها به خوب و بد توسط کشورهای غربی و استفاده ابزاری از آنها از جمله دلایل گسترش فعالیتهای تروریستی در منطقه و حتی در جهان بوده است.
لاریجانی در پایان با اشاره به مذاکرات هستهای کشورمان با ۱+۵، گفت: رسیدن به توافق نهایی در گرو واقع بینی طرفهای مذاکره کننده با ایران، شناسایی حق استفاده صلح آمیز از انرژی هستهای و پرهیز از چانهزنیهای سیاسی و تاجر مآبانه است و در این فضا رسیدن به توافق دور از دسترس نیست.
یوآنیس کاسولیدس وزیر امور خارجه قبرس نیز در این دیدار ضمن ابراز علاقه کشورش برای توسعه روابط خود با جمهوری اسلامی ایران، گفت: قبرس با آگاهی از نقش مهم و موثر ایران در منطقه از گسترش روابط خود با جمهوری اسلامی ایران استقبال میکند.
وزیر خارجه قبرس همچنین با اشاره به اوضاع جاری منطقه، افزود : همراهی برخی از کشورهای منطقه با گروههای تروریستی بیشک تاثیر فراوانی در تقویت تروریستها داشته است که باید با نقش آفرینی کشورهای توانای منطقه از تاثیرگذاری آنها کاست.
یوآنیس کاسولیدس در پایان با اشاره به مذاکرات هستهای کشورمان، تصریح کرد: در اتحادیه اروپا خوش بینی فراوان نسبت به انجام توافق هستهای میان ایران و ۱+۵ وجود دارد
