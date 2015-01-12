اعلام جزئیات داوری و جوایز سومین دوسالانه «شاهدان شهر»

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدنظام الدین امامی‌فر دبیر دوسالانه دیوارنگاری شاهدان شهر درباره انتخاب و داوری آثار در بخش‌های مختلف گفت: بالغ بر 506 هنرمند برای بخش مسابقه شاهدان شهر، 67 نفر در بخش پژوهشی و 78 هنرمند در بخش مروری بر آثار اعلام حضور کرده‌اند که بعد از اتمام زمان ارسال آثار در بخش مسابقه شاهدان شهر توسط هیات انتخاب، بررسی صورت گرفته و آثار باکیفیت و در چارچوب موضوع دوسالانه سوم در دو بخش استادان و هنرمندان برای عرضه در نمایشگاه آماده‌سازی خواهند شد و داوری نهایی در خلال نمایشگاه انجام خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: راه‌یافتگان در این بخش علاوه بر گواهی حضور و فرصت رقابت بین آثار و اعطای جوایز، مجوز انعقاد قرارداد و دیگر مراحل اجرایی را از سوی سازمان زیباسازی شهر تهران دریافت خواهند کرد.

به گفته امامی‌فر، در بخش اصلی پس از بررسی آثار 3 اثر برگزیده انتخاب می‌شوند که به نفر اول، تندیس دوسالانه و دیپلم افتخار به همراه 10 میلیون تومان، برای نفر دوم، تندیس دوسالانه و دیپلم افتخار به همراه 7 میلیون تومان و به نفر سوم، تندیس دوسالانه و دیپلم افتخار به همراه 5 میلیون تومان اهدا می‌شود.

وی با بیان اینکه آثار ارسالی در بخش مقاله پژوهشی توسط 3 داور متخصص انتخاب می‌شوند، گفت: در بخش مقاله علاوه بر اعطای گواهی شرکت و چاپ مقاله در کتاب مجموعه مقالات سومین دوسالانه به مقالات منتخب و داوری شده، به 3 مقاله منتخب نیز جوایزی اهدا خواهد شد.

در این بخش علاوه بر اعطای تندیس دوسالانه و دیپلم افتخار به نفرات اول تا سوم، به ترتیب 7 میلیون تومان، 5 میلیون تومان و 3 میلیون تومان اهدا می‌شود.

دبیر سومین دوسالانه دیوارنگاری شاهدان شهر تاکید کرد: در جهت حمایت از تحقیقات کاربردی با محوریت موضوع سومین دوسالانه، به 10 پایان‌نامه‌ و رساله برتر در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا داوری شده نیز جوایزی اهدا و چاپ یکی از تحقیقات در کتاب فراهم می‌شود. جوایز این بخش نیز برای هر پایان‌نامه، یک میلیون تومان خواهد بود.

وی همچنین اعلام کرد: در بخش مروری بر آثار دیوارنگاری شهری نیز بعد از بررسی توسط اعضای هیات انتخاب و داوری به راه‌یافتگان در این بخش علاوه بر گواهی شرکت، به 10 اثر برتر جوایزی اهدا خواهد شد. به این 10 اثر برگزیده علاوه بر گواهی شرکت مبلغ 2 میلیون تومان اعطا می‌شود.

سومین دوسالانه ملی دیوارنگاری شهری در سه بخش مسابقه شاهدان شهر، بخش پژوهش و مروری بر آثار دیوارنگاری شهری، از سوی سازمان زیباسازی شهر تهران برگزار می شود.

هنرمندان در بخش مسابقه این رویداد هنری با موضوع قرار دادن آیات، اذکار و روایات اسلامی، رویدادهای زندگی حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و یاد و خاطره ایثارگران (شهدا و جانبازان) به نقاشی دیوارهای از پیش تعیین شده در شهر تهران می پردازند.