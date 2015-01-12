مجالس عزاداری ائمه اطهار (ع) در کرمان بدون حاشیه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی عرب پور یکشنبه شب در آیین تجلیل از ستایشگران اهل بیت (ع) گفت: جلسات عزاداری اهل بیت (ع) طی ایام محرم و صفر در کرمان به خوبی برگزار شد.

وی از تلاش دشمنان برای کمرنگ کردن مراسم عزاداری ائمه اطهار (ع) خبر داد و افزود: با این وجود این آیین ها در کرمان به خوبی برگزار شد.

حجت الاسلام عرب پور با اشاره به اینکه تنها چند مورد گزارش منفی دریافت کرده ایم، بیان داشت: در جلسه ستاد شئونات و شورای هیئت های مذهبی به این افراد تذکر خواهیم داد.

وی به توطئه های گروه های تروریستی داعش و تکفیری ها اشاره کرد و ادامه داد: آنها قصد کمرنگ کردن مجالس عزاداری را داشتند که با هوشیاری و تدبیر هیچ گونه مساله ای در کرمان رخ نداد.

حجت الاسلام عرب پور گفت: خطر بزرگ دیگری که در این ایام وجود داشت حرکت های زیر سر عمامه های انگلیسی بود. تکفیری ها و شیعه های انگلیس با هدف ایجاد تفرقه نقطه مقابل نکات مطرح شده از سوی مراجع تقلید و علما را مطرح می کردند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان گفت: به عنوان مثال قمه زنی را اقدامی پسندیده دانسته و با ذکر حدیث مردم را به قمه زنی ترغیب می کردند.

وی با تاکید بر لزوم استفاده از اشعار سنگین و در شان ائمه اطهار (ع) برای مجالس عزاداری، افزود: دشمنان سعی می کردند که از افرادی که اشعار نامناسب می خواندند حمایت کنند.

حجت الاسلام عرب پور بیان داشت: با وجود همه این توطئه ها اما مراسم عزاداری در کرمان با کیفیت مطلوب و بدون حاشیه برگزار شد.

وی یادآور شد: در این جلسات از اشعار مناسب در نوحه خوانی ها استفاده شد.