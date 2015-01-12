۳۸۸ کلاس درس در روستاهای زنجان هوشمند هستند

محمود سیفی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه زنجان دو هزار و ۱۰۰ آموزشگاه دارد افزود: از این تعداد تنها ۷۷۵ مدرسه هوشمند هستند.

وی اظهار داشت:با توجه به اینکه ۸ هزار و ۳۵۲ کلاس درس در این استان وجود دارد اظهار داشت: معادل هزار و ۳۳۰ کلاس درس به سیستم هوشمند مجهز هستند.

معاون آموزشی و پژوهشی آموزش و پرورش استان زنجان گفت: هوشمند سازی مدارس در پنج مرحله نیمه الکترونیک، الکترونیک، نیمه هوشمند، هوشمند و هوشمند پیشرفته هستند.

سیفی نیا گفت: در حال حاضر مدارس به سیستم هوشمند درجه نیمه هوشمند مجهز هستند که در این مدارس ویدئوپروژکتور و کامپیوتر برای دانش آموزان فراهم است.

وی به مشکلات فراوری تجهیز مدارس به سیستم هوشمند در استان اشاره کرد و گفت: تجهیز کلیه مدارس به سیستم فناوری و ارتباطات نیاز به هزینه سنگینی دارد که سازمان به تنهایی قادر به اجرای این کار نیست و در دو سال گذشته مشکلات مالی در این سازمان خرید تجهیزات را سخت کرده است و اگر مشکل سخت افزاری این مهم حل شود فعالیتهای خوبی در حوزه فناوری انجام می شود.

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان آموزش و پرورش استان زنجان در ادامه یاد آورشد: هوشمند سازی مدارس نیاز به آموزش معلمان دارد و باید معلمان به این فناوری روز آشنا باشند تا بتوانند تدریس کنند و در سالهای قبل نسبت به آموزش معلمان برنامه های خوبی انجام شده است.

سیفی نیا افزود: از سال ۸۹ که طرح هوشمند سازی مدارس شروع شده در استان زنجان بیش از ۸۲ درصد معلمان در دوره های آموزشی فناوری شرکت کرده اند.

وی تصریح کرد: در اجرای طرح هوشمند سازی مدارس باید اولیاء دانش آموزان همکاری لازم را با سازمان آموزش و پرورش داشته باشند و فرهنگ استفاده از کامیپوتر و اینترنت به خوبی جا بیفتد.

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان آموزش و پرورش استان زنجان، به مزایای استفاده از سیستم فناوری در مدارس اشاره کردو گفت: امروزه تکنولوژی پیشرفت کرده و باید دانش آموزان با کامپیوتر آشنایی داشته باشند و با توانمندی ها و تکنولوژی ها روز دنیا آشنا شوند.

سیفی نیا خاطر نشان کرد: استفاده از از فناوری روز باعث افزایش یادگیری دانش آموزش می شود و معلمان هم بهتر می توانند مطالب را به صورت درست به دانش آموزان منتقل کنند.

وی گفت: استفاده از کامپیوتر با توجه به جذابیت و پویا نمایی که دارد باعث می شود دانش آموزان با علاقه بیشتری به سمت یادگیری این سیستم روز بروند و این امر باعث شده که دانش آموزان در منازل خود از این سیستم و تکنولوژی روز دنیا استفاده کنند.

معاون آموزشی و پژوهشی آموزش و پرورش استان زنجان به توسعه مدارس هوشمند در زنجان اشاره کرد و گفت: در سال جاری افزایش مدارس هوشمند اولویت کاری سازمان آموزش و پرورش است.

سیفی نیا افزود: این اداره کل بر این امر اذعان دارد که هوشمند سازی مدارس باعث توسعه آموزش در مدارس می شود.

وی تصریح کرد: با تحت پوشش قرار دادن روستاهای مدارس به سیستم هوشمند سازی سطح یادگیری دانش آموزان بسیار تقویت شده است و در برنامه های سالهای آینده هم تعداد مدارس هوشمند در روستاها هم افزایش خواهد یافت.

معاون آموزش و پژوهش آموزش و پرورش استان زنجان گفت: این اداره نسبت به هوشمند سازی مدارس تا حد قابل قبول فاصله دارد.