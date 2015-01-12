به گزارش خبرگزاری مهر، تلفن های همراه تبدیل به جزئی جدا ناپذیر در زندگی امروز شده اند که نه تنها راهی برای ارتباطات هستند بلکه بسیاری از پرداخت ها در فروشگاه ها، انجام کارها و فعالیت های روزمره نیز با کمک آنها صورت می گیرند، در نتیجه اسمارت فون ها تبدیل به یکی از وسایل مهم شده اند. اما در این میان کمپانی های مختلفی در تولید و عرضه محصولات فناوری فعالیت دارند ، شرکت هایی مانند اپل، سامسونگ، ال جی، اچ تی سی، هوآوی ،سونی و .... آیا تفاوتی بین روحیات، اخلاق و رفتار اشخاصی که یک برند را انتخاب می کنند، وجود دارد؟

محققان دانشگاه میسوری در امریکا به بررسی جزئیات فیزیولوژی و تاثیرات اسمارت فون ها بر روحیه اشخاص پرداخته اند.

محققان معتقدند، کاربران آیفون دارای روحیه متفاوتی نسبت به سایر کاربران تلفن های همراه هستند. کاربران آیفون درصورت جدایی از اسمارت فون خود با کاهش عملکرد ذهنی مواجه می شوند.

تحقیقات نشان داد، زمانی که صدای زنگ آیفون کاربران به صدا درآمده اما آنها را به جای اینکه به تلفن خود پاسخ دهند، مشغول حل یک پازل ساده کرده بودند و با تکرار صدای زنگ آیفون، ضربان قلب و فشار خون کاربران افزایش می یافت؛ به همین میزان نیز کاربران با احساس نگرانی و استرس مضاعفی مواجه می شدند. اما زمانی که آنها تلفن خود را پاسخ می دادند و به حل مسائل می پرداختند نه تنها سرعتشان بالاتر بود بلکه علائم حیاتی آنها نیز مانند ضربان قلب و فشار خون نیز کاهش پیدا می کرد.

راسل کلیتون، در این باره می گوید:" تحقیقات ما نشان می دهد، آیفون وسیله ارتباطی است که کاربرانش با از دست دادن یا دور شدن از اسمارت فون خود با احساس کاهش اعتماد به نفس مواجه می شوند که می تواند با کاهش عملکرد ذهنی یا رفتاری آنها بروز کند."