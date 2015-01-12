  1. استانها
  2. ایلام
۲۲ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۴۶

ایمانی با مهر مطرح کرد:

کنترل آلودگی عقبه سدکرخه در آبدانان/تلف شدن ۳۰هزار ماهی و۲۵۰پرنده آبزی

کنترل آلودگی عقبه سدکرخه در آبدانان/تلف شدن ۳۰هزار ماهی و۲۵۰پرنده آبزی

ایلام- رئیس اداره محیط زیست شهرستان آبدانان گفت: آلودگی عقبه سد کرخه در آبدانان که بر اثر نشت گازوئیل رخ داده بود در حال کنترل است.

احمد ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چند روز پیش بر اثر ترکیدگی لوله های انتقال گازوئیل در محور زال واقع در حوزه شهرستان پلدختر استان لرستان، حدود ۱۵۰ هکتار از آب عقبه سد کرخه واقع در شهرستان آبدانان دچار آلودگی شد.

وی بیان داشت: متاسفانه بر اثر این آلودگی ۳۰ هزار قطعه ماهی و ۲۵۰ پرنده آبزی تلف شدند و هم اکنون شرکت مذکور موظف به کنترل آلودگی آب شده است.

این مسئول عنوان کرد: از شرکت ذیربط در این ماجرا شکایت کرده ایم و پرونده نیز به دادگاه ارسال شده است هرچند شرکت مذکور از همان روز در این منطقه برای کنترل آلودگی مستقر شده است تا آلودگی آب کنترل شود.

ایمانی بیان داشت: عقبه سد کرخه هم اکنون یکی از مهمترین زیستگاه های طبیعی استان به شمار می رود.

کد مطلب 2463130

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها