کنترل آلودگی عقبه سدکرخه در آبدانان/تلف شدن ۳۰هزار ماهی و۲۵۰پرنده آبزی

احمد ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چند روز پیش بر اثر ترکیدگی لوله های انتقال گازوئیل در محور زال واقع در حوزه شهرستان پلدختر استان لرستان، حدود ۱۵۰ هکتار از آب عقبه سد کرخه واقع در شهرستان آبدانان دچار آلودگی شد.

وی بیان داشت: متاسفانه بر اثر این آلودگی ۳۰ هزار قطعه ماهی و ۲۵۰ پرنده آبزی تلف شدند و هم اکنون شرکت مذکور موظف به کنترل آلودگی آب شده است.

این مسئول عنوان کرد: از شرکت ذیربط در این ماجرا شکایت کرده ایم و پرونده نیز به دادگاه ارسال شده است هرچند شرکت مذکور از همان روز در این منطقه برای کنترل آلودگی مستقر شده است تا آلودگی آب کنترل شود.

ایمانی بیان داشت: عقبه سد کرخه هم اکنون یکی از مهمترین زیستگاه های طبیعی استان به شمار می رود.