به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حسن روحانی گفت:نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا نیز پوشش همگانی بیمه سلامت یکی از آرزوهای دیرینه است که بسیاری از کشورها نتوانستند هنوز آن را محقق کنند به شکلی که همه مردم بدون استثناء زیر چتر بیمه قرار گیرند.
روحانی با اشاره به حمایت دولت از مردم به ویژه قشر آسیب پذیر به عنوان یکی از اهداف و شعارهای انقلاب اسلامی، افزود: این نکته اساسی است که مردم آن را باور دارند و انشاء الله همه مسئولین نیز آن را باور خواهند کرد که کشور و حکومت متعلق به مردم است و تمام مسئولین بدون استثنا خادم مردم هستند و مشروعیت خود را از خدمت به مردم میگیرند و اگر خدایی ناکرده مسئولی در انجام خدمت به مردم مرتکب قصور یا تقصیری شود، مشروعیتش زیر سوال خواهد رفت.
رییس جمهوری با بیان اینکه همه وظایف دولت در این اصل خلاصه میشود که به مردم خدمت کند تا مردم از حاکمیت و حکومت رضایتمند باشند، خاطر نشان کرد: رضایتمندی مردم از چند اصل نشأت میگیرد که اولین و مهمترین آنها اجرای عدالت است به گونهای که مردم احساس کنند در پیشگاه قانون و حاکمیت مساوی هستند.
رییس شورای عالی امنیت ملی ایجاد فرصتهای برابر برای مردم را به مفهوم اجرای عدالت اجتماعی، عنوان کرد و اضافه کرد: بیمه سلامت همگانی همه عدالت نیست اما قطعاً بخشی از عدالت است. بیمه همگانی همچنین همه رضایتمندی مردم را ایجاد نمیکند اما بخشی مهم از خواست و عامل ایجاد رضایتمندی در جامعه است.
روحانی با بیان اینکه دو مشکل بیکاری و بیماری در جامعه خیلی رنجآور است، اظهار داشت: بیماری و بیکاری دو معضل بزرگ اجتماعی هستند. درست است که بیکاری مهمتر است و اگر برطرف شود، میتوان معضل بیماری را نیز سامان دهد، اما موضوع بیماری از یک نظر از بیکاری هم مهمتر است چرا که یک فرد بیکار اگر سالم باشد، حتی بدون کمک دیگران میتواند با تکیه بر استعداد ذاتی و مهارتهایش روی پای خود بایستد اگر چه دولت هم باید به او کمک کند، اما رنج و درد بیماری، طاقتفرساست.
رییس جمهوری مشاغل مرتبط با درمان بیماران را مقدس توصیف و تصریح کرد: هرکسی که در هر مرحلهای به بیماران خدمت میکند، از آغاز این روند و کسی که برای مردم و بیماران دفترچه خدمات درمانی صادر میکند، تا پزشک و کادر درمانی و پرسنل بیمارستانها با وجود آنکه کار سختی دارند، اما زحماتشان لذتبخش است وقتی که میبینند یک نفر با ناله و درد وارد بیمارستان میشود، اما با سلامتی و دنیایی از امید به خانه باز میگردد. اگر نام تولد دوباره را به این روند بدهیم در بسیاری از موارد سخن گزافی نگفتهایم.
روحانی ادامه داد: حالا اگر وضع به گونهای باشد که وقتی بیماری وارد بیمارستان میشود، شرایطی برای او پیش آید که رنج و درد بیماری را هم فراموش کند و مجبور باشد علاوه بر رنج بیماری به دنبال خرید دمپایی، ملحفه و دارو و تجهیزات درمانی باشد و بعد هم برای هر اقدام تشخیصی مجبور باشد به مرکز درمانی دیگری مراجعه کند، چه خواهد شد؟ تازه پس از همه این مراحل وقتی دفترچه بیمه خود را ارایه میکند، به او میگویند که این دفترچه هزینه چندانی را تقبل نمیکند و او باید پول زیادی بابت درمان خود بدهد.
روحانی افزود: البته اطلاع دقیق دارم که در بسیاری از کشورها حتی کشورهای بسیار پیشرفته مردم در مراکز درمانی دولتی در صفهای طولانی میایستند و گاهی برای یک عمل جراحی کوچک باید نوبتهای چندماهه تا یکسال بگیرند.
رییس جمهوری اظهار داشت: در سفری که امسال به مقر سازمان ملل متحد داشتم بسیاری از سران کشورهایی که با بنده ملاقات داشتند و حتی سران کشورهای اروپایی سوال میکردند که چطور ما در ساماندهی موضوع مهم سلامت در کشور موفق شدهایم، در حالی که آنها چندین سال است که تلاش میکنند و هنوز موفقیتی به دست نیاورده اند.
روحانی با تأکید بر اینکه تلاش عظیمی در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت و صدور دفترچههای بیمه همگانی با تلاش کارگزاران دولت و حمایت این ملت آغاز شده و در حال انجام است، اظهار داشت: از زمان آغاز اجرای این طرح به هر بیمارستانی که مراجعه کردم و از هر بیماری که درباره نحوه اجرای این طرح سوال کردم بدون استثنا اظهار رضایت کردند.
رییس جمهوری ادامه داد: در روند اجرای یک اقدام مهم و مثبت، مهمتر از آغاز اجرای آن اقدام ، تداوم و تکمیل آن است و طرح تحول نظام سلامت نیز باید ادامه یافته و نواقص آن قدم به قدم با حضور و کمک مردم تکمیل شود.
روحانی با اشاره به اینکه دولت در اجرای هیچ طرحی بدون مشارکت مردم موفق نخواهد شد، به مشارکت گسترده مردم در ساخت و تجهیز بیمارستانها اشاره و خاطر نشان کرد: همه باید در راستای اجرای طرح تحول سلامت دولت را یاری کنند، تا مردم در این زمینه خشنود باشند، چرا که خشنودی مردم، خشنودی پروردگار است و کسب خشنودی مردم و خداوند اساس کار و برنامههای دولت است.
رییس جمهوری با بیان اینکه دو اقدام مهم باید در راستای تکمیل طرح تحول نظام سلامت انجام شود، گفت: یکی همگانی کردن بیمه بود که برای اجرای آن مشکلاتی از جمله نقص اطلاعاتی درباره تعداد افراد فاقد بیمه داشتیم، اما به هر حال طرح از ابتدای امسال آغاز شد و امروز اعلام کردند که تعداد دفترچههای صادر شده از ۸ میلیون نفر عبور کرده و در مجموع تا به حال ۹ میلیون نفر برای گرفتن دفترچه در سامانه ثبت نام کرده اند که احتمالاً رقم نهایی افرادی که دفترچه بیمه سلامت همگانی دریافت خواهند کرد در همین حدود باشد.
روحانی با اشاره به اینکه امروز به نقطهای رسیدیم که به جرأت میتوانیم بگوییم، تمام ایرانیان صاحب دفترچه بیمه همگانی شدهاند، دستیابی به این موفقیت را افتخاری برای ملت ایران و دولت به عنوان خادم مردم، دانست و اضافه کرد: علاوه بر طرح بیمه سلامت همگانی، باید کیفیت خدمات و کارایی این دفترچهها را نیز ارتقاء دهیم و دیگر اینکه باید در عرصه ارتقاء شاخصهای بهداشتی که مقدم بر درمان است، بیش از پیش تلاش کرده و فعال شویم.
رییس جمهوری اظهار داشت: برای ارتقاء شاخصهای بهداشتی باید کار را از مدارس شروع کنیم و فرهنگ عمومی را در این زمینه تصحیح نموده و ارتقاء دهیم. همه رسانهها و همه بخشهایی که میتوانند به ارتقاء شاخصهای بهداشتی در جامعه کمک کنند باید در این زمینه فعال شوند، بویژه آنکه بسیاری از دستورات دین مبین اسلام نیز علاوه بر جنبههای عبادی و دینی، جنبه بهداشتی نیز دارند.
روحانی تصریح کرد: صدور دفترچه بیمه همگانی و ارتقاء خدمات درمانی، برای کاستن رنج بیماری، آغاز برنامههای رفاه اجتماعی دولت است که باید گام به گام به پیش رود و دولت در ادامه اجرای این برنامهها ،طرحهایی برای رفع فقرغذایی جامعه دارد.
رییس جمهوری افزود: دولت در حال حاضر به ۱۱ میلیون نفر سبد غذایی میدهد که اگر افراد جدیدی شناخته شوند به این لیست اضافه خواهند شد. همچنین توزیع شیر در مدارس برای تأمین سلامت فرزندانمان ادامه خواهد یافت و دولت این مسیر را ادامه خواهد داد.
روحانی تأکید کرد: اجرای چنین طرحهایی هم عدالت را به دنبال دارد و هم باعث رضایت و اعتماد عمومی میشود که سرمایه اجتماعی را رشد داده و باعث مشارکت بیشتر و فعالتر همه مردم در عرصههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میشود که دولت را در حل مشکلات بیشتر و بهتر یاری خواهد کرد.
رییس جمهوری در پایان سخنان خود از حضور همه سفرا و مقامات نمایندگیهای خارجی مستقر در کشورمان که در جشن بزرگ بیمه سلامت همگانی مردم ایران شرکت کردند و از همه دستاندرکاران اجرای طرح تحول نظام سلامت و صدور دفترچه های بیمه سلامت صمیمانه تشکر و سپاسگزاری کرد.
در این مراسم ۸ میلیون و یکمین دفترچه بیمه سلامت برای دختر خردسال معلولی به نام نرگس تحیرپرست صادر و توسط رییس جمهوری به وی تقدیم شد.
همچنین از آقای محسنی بندپی رییس سازمان بیمه سلامت ایران و آقای نوربخش مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ایران به پاس زحمات و تلاش پیگیر در اجرای طرح تحول نظام سلامت و صدور دفترچه بیمه سلامت همگانی با اهداء لوحی توسط دکتر روحانی تقدیر به عمل آمد.
