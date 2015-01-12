۴۲ درصد واحدهای تولید بتن آذربایجان غربی فاقد پروانه استاندارد هستند

منصور جلایر در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تاکید بر لزوم توجه ویژه به استانداردسازی مصالح ساختمانی به ویژه بتن آماده و شن و ماسه مصرف شده در بتن، گفت: هم اکنون ۵۸ درصد واحدهای تولید بتن آماده استان دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد و ۱۹ درصد نیز در حال اخذ پروانه هستند.

وی با بیان اینکه متاسفانه ۱۸ درصد واحدهای تولید بتن آماده تعطیل و ۵ درصد نیز فاقد پروانه استاندارد هستند، ادامه داد: همه مصرف کنندگان مصالح و فرآورده های ساختمانی اعم از سازندگان و پیمانکاران از ابتدای سال ۸۷ موظف به استفاده از مصالح استاندارد و تامین از تولیدکنندگان دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر هستند.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان غربی اعلام کرد: در این راستا سازمان نظام مهندسی باید کنترلهای لازم را برای تضمین استفاده از فرآورده های ساختمانی استاندارد و مصرف درست آنها طبق مقررات ملی مربوطه انجام و برای حصول اطمینان از علامت استاندارد فرآورده های ساختمانی و اعتبار پروانه های مربوط از سازمان ملی استاندارد استعلام کند.

جلایر با اشاره به اینکه براساس مبحث پنجم مقررات ملی مصالح و فرآورده های ساختمانی کیفیت همه مواد، مصالح و فرآورده های ساختمانی باید قبل از مصرف به تائید استاندارد برسد، ادامه داد: در این راستا کنترل بتن آماده های مستقر در کارگاههای پروژه های دولتی و همچنین جمع آوری بتنهای دست ساز مستلزم تعامل دستگاهها است.

وی با اشاره به اینکه با توجه به لزوم اجرای مصوبه هیئت وزیران، واحد های متخلف به مراجع قضایی معرفی می شوند، یادآور شد: به منظور افزایش مستمر انطباق محصولات با استانداردها، دستگاههای اجرایی مکلفند دراجرای پروژه های فنی- عمرانی خود ضوابط، مقررات و معیارهای فنی و استانداردهای ملی را رعایت کنند.

وی ادامه داد: خرید هرگونه کالا و خدمات مشمول استانداردهای اجباری که فاقد علامت استاندارد ایران باشد توسط دستگاههای اجرایی موضوع این ماده ممنوع بوده و با متخلفان برخورد قانونی می شود.