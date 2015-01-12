دورریز نان با اصلاح قیمت ها در گیلان کمتر شده است

رمضان کامران در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: تعدادی از واحدهای نانوایی استان گیلان در راستای اجرای مصوبات اخیر دولت بصورت آزاد پز در آمدند.

وی اظهارداشت: بررسی ها نشان می دهد میزان خرید نان با نرخ آزاد بسیار کمتر از گذشته بوده و تا امروز هم با توجه به تکلیفی که شرکت غله مبنی بر فروش گندم با قیمت تمام شده دارد به واحدهای تولیدی عرضه نکرده است.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۷ کشور گفت به نظر می رسد با توجه به سیاست های دولت مبنی بر اصلاح قیمت ها و اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها مردم در خرید نان به نسبت گذشته دقت بیشتری داشته و دورریز نان هم کمتر شده است.

وی افزود: ضایعات کمتر نان دلیل کیفیت عرضه نان از سوی واحدهای نانوایی است.

کامران پی تصریح کرد: نان در استان گیلان بیشتر در واحدهای خبازی سنتی تولید می شود بنابراین همه واحدهای نانوایی با مواد اولیه یکسان، نان به مردم عرضه نخواهند کرد.

وی اذعان داشت: عواملی همچون ابزار آلات، نگهداری آرد در انبار ،مهارت در پختن نان و غیره در کیفیت نان بسیار تاثیرگذار است.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۷ کشور گفت: با مصوبات اخیر دولت در راستای آرد و نان رقابت بین واحدهای آزادپز و یارانه ای بیشتر شده است.

وی افزود: اگر واحدهای آزاد پذیر بخواهند نان بیشتری نسبت به واحدهای یارانه ای عرضه کنند باید دقت بیشتری در کیفیت تولید داشته باشند.