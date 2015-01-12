کشتی گیران 9 تیم خارجی در راه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، تاکنون 9 کشور خارجی برای حضور در این رقابتها که از امسال در رده ی سنی نوجوانان و در دو رشته آزاد و فرنگی برگزار خواهد شد، اعلام آمادگی کرده اند.

کشورهای اوکراین، قرقیزستان، گرجستان و آذربایجان برای حضور در هر دو رشته آزاد و فرنگی و کشورهای روسیه، کره شمالی، قزاقستان، ترکمنستان و بلغارستان در رشته آزاد تاکنون برای حضور در این رقابتها اعلام آمادگی کرده اند.

برنامه این رقابتها به شرح زیر است:

چهارشنبه 8 بهمن ماه:

ساعت 18 تا 18:18:30

وزن کشی اوزان 42- 50- 58- 69 و 85 کیلوگرم کشتی آزاد

وزن کشی اوزان 46- 54- 63- 76 و 100 کیلوگرم کشتی فرنگی

پنج شنبه 9 بهمن ماه:

ساعت 9 تا 13 و 17 تا 20:

مسابقات اوزان 42- 50- 58- 69 و 85 کیلوگرم کشتی آزاد

مسابقات اوزان 46- 54- 63- 76 و 100 کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت 15:30 تا 16:

وزن کشی اوزان 42- 50- 58- 69 و 85 کیلوگرم کشتی فرنگی

وزن کشی اوزان 46- 54- 63- 76 و 100 کیلوگرم کشتی آزاد

جمعه 10 بهمن ماه:

ساعت 9 تا 13 و 17 تا 19:

مسابقات اوزان 42- 50- 58- 69 و 85 کیلوگرم کشتی فرنگی

مسابقات اوزان 46- 54- 63- 76 و 100 کیلوگرم کشتی آزاد