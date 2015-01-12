جذب دانشجوی دکتری جهت گذراندن پایان نامه مشترک با پژوهشگاه رویان

به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان برتر می توانند در رشته های اعلام شده پایان نامه خود را در به صورت با پژوهشگاه رویان بگذرانند.

سلول های بنیادی پرتوان، بازبرنامه ریزی اپی ژنتیکی، سلول های کبدی، سلول های پانکراس و دیابت، سلول های کلیه، سلول های زایا، سلولهای عصبی و زیست شناسی تکوینی، سلول های عصبی، تروما و ضایعات عصبی، سلول های عصبی و بیماری های نرودژنراتیو، سلول های چشم، سامانه های مولکولی، مهندسی سلولی، سلول های غضروف و استخوان، سلول های پوست، سلول های قلب و عروق، سلول های خون ساز و سرطان از جمله بخش هایی هستند که داوطلبان امکان شرکت در آن را دارند.

متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت پژوهشگاه رویان از اطلاعات کامل تری برخوردار شوند. زمان بررسی درخواست ها هر سه ماه یکبار در اردیبهشت، آبان و بهمن ماه است.