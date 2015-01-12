مصرف گاز در استان ایلام افزایش یافت

روح الله نوریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم استان ایلام طی هفته گذشته دو میلیون و ۴۵۰ هزار مترمکعب گاز مصرف کرده اند که از رشد ۳۶ درصدی برخوردار بوده ست.
وی بیان داشت: این افزایش مصرف بر اثر وارد شدن توده هوای سرد به استان رخ داد که از مردم تقاضا داریم در مصرف گاز با شرکت گاز همکاری بیشتری داشته باشند.
این مسئول عنوان کرد: افزایش مصرف گاز در استان ایلام در حالی رخ داد که طی این مدت هیچ گونه قطعی یا افت فشار گازی در استان به وجود نیامده است.
نوریان بیان داشت: هم اکنون بیشتر مردم مناطق روستایی و شهری استان ایلام از نعمت گاز برخوردار هستند که این خود مایه افتخار برای استان است.
