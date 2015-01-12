اجرای طرح «تبریز پایتخت کتاب ایران» موجب ارتقای فرهنگ مطالعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده شامگاه یکشنبه در جلسه‌ شورای فرهنگ عمومی آذربایجان‌ شرقی که با محوریت بررسی طرح "تبریز پایتخت کتاب ایران" برگزار شد، با بیان این مطلب اظهار داشت: موضوع تبریز پایتخت کتاب ایران و معرفی این شهر به یونسکو فعالیت فرهنگی مناسبی برای شهر است اما این اقدامات باید استمرار یافته و موجب تعالی بیشتر فرهنگی تبریز شود .

وی اضافه کرد: کتاب به عنوان رسانه ای گرم با ایجاد ارتباط دوسویه می تواند روابط فرهنگی جوامع بشری را تقویت کند و دولت تدبیر و امید همانند تمام عرصه‌ ها در ساحت فرهنگ نیز اقدامات ارزشمندی انجام داده و در این راستا مدیران اجرایی استان نیازمند شیوه کار فرهنگی نوین برای نقش ‌آفرینی بهتر در عرصه های فرهنگی علی‌الخصوص حوزه‌ ترویج کتاب و کتابخوانی هستند.

استاندار آذربایجان‌ شرقی افزود: مدیران اجرایی استان با برنامه ‌ریزی مدون به مقوله‌ کتاب و کتابخوانی اهمیت و بهای بیشتری داده و ارتقای فرهنگ مطالعه را اولویت کاری خود قرار دهند چون پیشرفت های عظیم تکنولوژی و صنعت هرگز باعث کمرنگ شدن نقش عنصر رشد آفرین کتاب نشده است.

جبارزاده در پایان گفت: بررسی مسایل مرتبط با تولید، ‌ توزیع و نشر کتاب و ایجاد زمینه های لازم و بازنگری نسبت به جایگاه و شرایط پدیدآورندگان کتاب از رسالت‌های متولیان حوزه‌ فرهنگ و نهادهای مرتبط با چاپ و نشر کتاب است.