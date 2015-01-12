تشکیل تیم ویژه رسیدگی به پرونده پدیده / تبلیغات پدیده شاندیز ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در حاشیه نشست تخصصی روسای پلیس آگاهی در مبارزه با جرایم جنایی و اقتصادی در جمع خبرنگاران در مورد آخرین وضعیت پرونده پدیده شاندیز گفت: شرکتهایی که در دادگستری مشهد پرونده دارند در حال رسیدگی است و تبلیغات این شرکتها در مجامع عمومی اعم از صدا و سیما و رسانه ها و ورودی و خروجی شهر ها ممنوع است و پخش آگهی از صدا و سیما قابل پیگیری است.

وی افزود: گزارش های مختلفی در مورد این پرونده ارائه شده اما تیم ویژه ای برای رسیدگی به این پرونده در تهران و مشهد تشکیل شده که شامل قضات و گروه اقتصادی است. با این حال سهامداران نباید آسیب ببینند و این اقدامات قضایی برای حمایت از سهامداران است.

دادستان کل کشور اظهار داشت: بخشی از شرکت با مجوز بخشی از اراضی و باغات و زمین های کشاورزی را در اختیار خود گرفته و بخش دیگر بدون مجوز بوده است که این موضوع هم در حال بررسی است که جهادکشاورزی هم باید در مورد این تغییر کاربری ها وارد شود.