ایام الله فجر امسال دهه فعالیت های فرهنگی در تبریز است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین آذرنیا دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه دهه فجر انقلاب اسلامی، دهه فعالیت های فرهنگی در تبریز خواهد بود، اظهار داشت: شهروندان تبریزی در مدت ایام الله دهه فجر و شب پیروزی انقلاب در ۳۶ نقطه از شهر به صورت همزمان شاهد آتش بازی و نور افشانی های گسترده ای خواهند بود.

وی اضافه کرد: با تصمیم هیات مدیره سازمان و همکاری نهادها و فعالان مختلف شهرداری تبریز تحت عنوان ستاد مشترک برگزاری مناسبت های ایام الله دهه فجر، ویژه برنامه های مختلفی برای هرچه پربارتر شدن این ایام در شهر تبریز برگزار خواهد شد.

مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز از برگزاری ویژه برنامه های فرهنگی در شهر خبر و ادامه داد: از اولین روز دهه فجر تا روز ۲۹ بهمن و سالروز قیام تاریخی مردم تبریز ویژه برنامه هایی در سالن الغدیر و شمس تبریزی برای بهره مندی شهروندان از برنامه های شاد و فرهنگی برگزار می شود و در مراسم راهپیمایی روز ۲۲ بهمن نیز چندین هزار پرچم جمهوری اسلامی به نشانه صلابت و اقتدار ایران اسلامی،تهیه و در میان شهروندان توزیع خواهد شد.

آذرنیا در پایان به تولید و توزیع لوح فشرده و نرم افزار دهه فجر نیز اشاره و تصریح کرد: در فضاسازی سطح شهر تبریز از تصاویر شهدای انقلاب و شهدای هسته ای استفاده خواهد شد تا شهر به بهترین و شایسته ترین شکل ممکن به استقبال جشن های دهه فجر انقلاب اسلامی برود.