مازندران عروس شمال ايران است/ تابلوهای هنری طبيعت در فضای آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری مازندران، در راستای معرفی مناطق گردشگرپذیر و جاذبه های سیاحتی كشورمان، اخیراً هیاتی از گزارشگران روزنامه های پرتیراژ و نمایندگان رسانه های گروهی و شبكه های ماهواره ای كویت به همت رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در كویت عازم استان مازندران شده و گزارش های مفصلی از شهرها و اماكن استان تهیه و منتشر شد.

رایزنی فرهنگی كشورمان در كویت طی گزارشی به تحلیل اخبار، گزارش ها و تحلیل های بی سابقه رسانه های كویتی درباره استان مازندران پرداخت.

در این گزارش آمده است: بازتاب رسانه ای این گروه خبری اعزامی به حدی بود كه تنها یك هفته ۱۲ صفحه همراه با عكس های رنگی درباره ایرانگردی و تشویق سیاحان عرب به دیدن این مناظر بهشتی و رویایی منتشر شده كه در تاریخ مطبوعات این كشور سابقه ندارد.

این گزارش می افزاید: روزنامه الرای با عنوان (عروس شمال ایران/طبیعت سحرآمیز بر كرانه دریای خزر) می نویسد؛ در اینجا زیباترین جنگلهای انبوه و مهم ترین مناطق حفاظت شده زیست محیطی و بزرگترین سدهای آبی تماشا می كنید و به عظمت صنعت پروردگار متعال تحسین می گویید. ما در جنگل نور شاهد بزرگترین جنگلهای خاورمیانه بودیم، جنگلی با مساحت ۳۶ كیلومتر مربع كه سالانه ۱۵ تا ۲۰ میلیون گردشگر داخلی و خارجی از آن بازدید می كنند.

گزارش رایزنی فرهنگی ایران در كویت ادامه می دهد: خانم بیان عاكوم در سلسله گزارش های خود تحت عنوان (مازندران، تابلوهای هنری طبیعت در فضای آزاد) می نویسد: قبل از سفر به ایران گمان می كردم كه به جز سیاحت دینی در شهر مشهد اماكن تفریحی و گردشگری دیگری در این كشور وجود ندارد ولی امروز از همه شهروندان عرب كه عاشق زیبایی و آرامش هستند دعوت می كنم از ساحل های شنی و جنگل های انبوه با درختان تنومند سر به فلك كشیده در كشور همسایه و اسلامی ایران دیدن كنند.

در بخش دیگری از این گزارش تصریح شده است: آقای زكریا احمد خبرنگار روزنامه فرامنطقه ای القبس از میهمان نوازی و پذیرایی گرم و صمیمانه مردم ایران و احترام ویژه ای كه برای گردشگران خارجی قائلند نوشته و به اهمیت جنبه های اقتصادی و سرمایه گذاری در استان های شمالی كشورمان پرداخته است.

شایان ذكر است گروه خبری و رسانه ای كشور كویت چندی پیش با حضور خبرنگاران و تهیه كنندگان شبكه الرأی، روزنامه الرأی، روزنامه الانباء، خبرگزاری كونا، شبكه العداله، روزنامه الوطن، روزنامه الكویتیه، روزنامه النهار، روزنامه كویت تمایمز، مجله العربی، تلویزیون كویت، روزنامه القبس، روزنامه السیاسه و روزنامه الكویتیه به مازندران سفر كردند و از جاذبه های استان گزارش تهیه کردند.