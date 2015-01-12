۱۰۰۰ مرکز غیر دولتی در خدمت اهداف سازمان بهزیستی است

حسین نحوی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بهزیستی سازمانی خلاق، هوشمند، دانش محور و پاسخگو است.

وی همچنین اظهارداشت: از سال ۱۳۸۰ تاکنون به ازای هر سه ریزش نیروی انسانی یک نیرو به این مجموعه اضافه شده است.

مدیرکل بهزیستی گیلان گفت: این در حالیکه ۷۰ درصد به شرح وظایف بهزیستی در دهه ۸۰ و ۹۰ افزوده شده است.

وی افزود: بهزیستی اگر سازمانی خلاق، هوشمند، دانش محور و پاسخگو نباشد قادر به انجام وظایف خود نخواهد بود.

نحوی نژاد تصریح کرد: سازمان بهزیستی گیلان ۹۵۰ نفر پرسنل دارد که در ۱۶ شهرستان این استان مشغول خدمت رسانی به مردم هستند.

وی بیان داشت: در حال حاضر افزون بر هزار مرکز غیر دولتی یا ان. جی .او مشغول انجام وظایفی هستند که به نوعی بر عهده سازمان بهزیستی است.

مدیرکل بهزیستی گیلان گفت: هماهنگی بخش غیر دولتی، نظارت و ارزشیابی بر این بخش که بتواند خدمات با کیفیت به جامعه هدف ارائه دهد یک حوزه بسیار حساسی است.

وی افزود: واگذاری بخشی از خدمات و وظایف بهزیستی به بخش غیر دولتی به دلیل ضرورت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، نبود امکان جذب نیرو برای سازمان بهزیستی و ارتقای کیفیت کار در این بخش بوده است.

نحوی نژاد اذعان داشت: در حال حاضر ۸۰ هزار خانوار بصورت مستقیم از خدمات بهزیستی در گیلان بهره مند بوده که از این تعداد ۵۱ هزار نفر در حوزه توانبخشی و ۳۴ هزار نفر در حوزه اجتماعی هستند.

وی بیان داشت: پارسال مجموع اعتبارات بهزیستی استان گیلان ۴۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده است که ۲۷ میلیارد تومان ملی و ۲۰ میلیارد تومان استانی بوده است.

مدیرکل بهزیستی گیلان از جذب ۴۲ میلیارد تومان اعتبار طی هشت ماهه سال جاری خبر داد و افزود: این سازمان باید بیشتر از سوی مسئولان حمایت شود.

وی تصریح کرد: بهزیستی از تجمیع سازمان های همچون زنان، حمایت ها و رفاه اجتماعی، توانبخشی و غیره ایجاد شده است.

نحوی نژاد در ادامه با بیان اینکه ۵۰۰ مهد کودک تحت پوشش بهزیستی استان است، گفت: در حال حاضر ۱۵ هزار کودک در این مهدها تحت آموزش و تعلیم هستند.

وی افزود: در حال حاضر مراکز نگهداری شبانه روزی، روزانه و ویزیت در منزل و سایر خدماتی که به معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن ارائه می شود افزون بر ۱۸۰ مرکز است.

مدیرکل بهزیستی گیلان یادآورشد: در حال حاضر هیچ معلول، سالمند و بیمار روانی مزمنی در استان نیست که در خیابان ها رها باشد.