۲۲ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۵۲

بخش تازه جشنواره چهارم/

کیف و کفش هم به ترکیب مدولباس فجر افزوده شد

دبیرخانه چهارمین جشنواره مد و لباس اعلام کرد طراحان کیف و کفش اسلامی - ایرانی برای نخستین بار در چهارمین جشنواره مد و لباس در کنار سایر بخش ها به ارائه آثار خواهند پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در چهارمین دوره این رویداد هنری، برای نخستین بار بخش ویژه کیف و کفش در نظر گرفته شده تا محصولات ارزشمند این حوزه مد ایرانی اسلامی نیز به مخاطبان معرفی شده و به شکل کاربردی از سوی مخاطبان مورد استفاده قرار گیرد.

این اقدام به منظور هویت بخشی و معرفی آثار ارزشمند این حوزه به عموم مردم در جشنواره چهارم مد و لباس صورت گرفته‌است.

این در حالی است که ملاک ها و شاخصه های داوری نیز در این بخش توسط متخصصان و کارشناسان برجسته این حوزه مشخص و مدون شده و در فراخوان جشنواره فجر نیز فصل جداگانه ای به این حوزه اختصاص یافته است.  

بر اساس این گزارش در سال گذشته نیز برای نخستین بار بخش ویژه مردان به جشنواره افزوده شده بود که در جشنواره چهارم نیز بخش ویژه کیف و کفش نیز برای طراحان و فعالان این حوزه در نظر گرفته شده است.

چهارمین جشنواره مد و لباس فجر اسفند ماه سال جاری در تهران برگزار می‌شود.  

