دمای هوای زنجان افزایش می یابد

محمد مسلمی در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان در 24 ساعت آینده اشاره کردو افزود: دمای زنجان از امروز تا روز پنجشنبه 5 الی 8 درجه سانتیگراد گرم می شود.

وی اظهار داشت: از امروز بعد از ظهرآسمان زنجان ابری و همراه با وزش باد شدید خواهد بود و این وضعیت تا روز پنجشنبه در زنجان تدوام دارد.

کارشناس هواشناسی استان زنجان به گرمترین و سردترین مناطق استان زنجان در 24 ساعت گذشته اشاره کردو گفت: در این میان شهرستان قیدار با 9 درجه زیر صفر سردترین و آببر با 11 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین مناطق استان بودند.

مسلمی به دمای فعلی زنجان اشاره کردوافزود: دمای فعلی زنجان 3 درجه سانتیگراد بالای صفر است که نسبت به دیروز دو درجه سانتیگراد گرم شده است.