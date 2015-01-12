۲۲ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۱۰

مسلمی:

دمای هوای زنجان افزایش می یابد

زنجان-کار شناس هواشناسی استان زنجان از افزایش دمای زنجان در چند روز آینده خبر داد.

محمد مسلمی در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان در 24 ساعت آینده اشاره کردو افزود: دمای زنجان از امروز تا روز پنجشنبه 5 الی 8 درجه سانتیگراد گرم می شود.

وی اظهار داشت: از امروز بعد از ظهرآسمان زنجان ابری و همراه با وزش باد شدید خواهد بود و این وضعیت تا روز پنجشنبه در زنجان تدوام دارد.

کارشناس هواشناسی استان زنجان به گرمترین و سردترین مناطق استان زنجان در 24 ساعت گذشته اشاره کردو گفت: در این میان شهرستان قیدار با 9 درجه زیر صفر سردترین و آببر با 11 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین مناطق استان بودند.

مسلمی به دمای فعلی زنجان اشاره کردوافزود: دمای فعلی زنجان 3 درجه سانتیگراد بالای صفر است که نسبت به دیروز دو درجه سانتیگراد گرم شده است.

کد مطلب 2463160

