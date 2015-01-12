صدور دفترچه بیمه اجباری برای نوزادان/کودک بازمانده از تحصیل نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی صبح امروز در جشن بیمه سلامت همگانی که با حضور رئیس جمهور در محل سالن اجلاس سران برگزار شد، با بیان اینکه کامل شدن پوشش بیمه جز با برنامه ریزی، تلاش و همت دولت محقق نمیشد، اظهار کرد: در دولت گذشته شورای عالی بیمه دو مرتبه در سال برگزار میشد اما امروز هر ماه به همت هر دو وزارت خانه بهداشت و رفاه، شورای عالی بیمه هر ماه یک مرتبه تشکیل جلسه میدهد .
وی افزود: دولت یازدهم یک سیاست رفاهی منسجم را دنبال میکند که سیاست صدقهای نیست. این دولت رفاه را حق مردم میداند و وظیفهاش این است که در کنار سایر برنامههای اقتصادی و غیره امر سلامت مردم را دنبال کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برخورداری از یک سیاست رفاهی منسجم اصل ممیز دولت تدبیر و امید با سایر دولتهاست اظهار کرد: امروز فقر درمان را از بین بردیم و همه ایرانیها صاحب دفترچه بیمه شدند. در دستور کار دولت است که هر کودکی که به دنیا میآید دفترچه بیمهای به اجبار برای او صادر شود.
هیچ کودک بازمانده از تحصیل نداریم
وی در ادامه با اشاره به شناسایی ۱۷۵ هزار کودک بازمانده از تحصیل در کشور گفت: بسترهای لازم برای ادامه تحصیل این کودکان فراهم شد و امروز هیچ کودک بازمانده از تحصیل نداریم و مبارزه با فقر سواد در دستور کار کمیسیون اجتماعی دولت قرار دارد.
ربیعی ادامه داد: علاوه بر جشن بیمه سلامت همگانی که امروز برگزار شد، در آینده جشنی خواهیم گرفت که بر اساس آن دیگر شاهد فقر غذایی و سفرههای خالی از پروتئین نباشیم.
مسکنهای امید در راهند
وی همچنین با بیان اینکه در بخش مسکن نیز همکاریهایی با وزارت مسکن در حال انجام است گفت: نارساییهایی در این بخش وجود دارد که در حال رفع آنها هستیم و مسکنهای امید در راهند.
ربیعی در پایان خطاب به رئیس جمهور گفت: شما در گذشته زندگی سختی داشتید و از یک روستا با یک استعداد شخصی خود مدارج عالی را طی کردید. بغضهای شما را به هنگام بازدید از مراکز بهزیستی مشاهده کردم. ما از شما آموختیم که با فقر مبارزه کنید. امروز هشت میلیون دفترچه داریم.
