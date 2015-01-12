نگاه غربی در عکاسی نمی تواند نگاه معاصر تلقی شود

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان مجرد پیش از ظهر دوشنبه در کارگاه عکاسی حوزه هنری با تحلیل نگاه معاصر و اتفاق معاصر در عکاسی گفت: این دو مقوله تقسیم بندی های مجزایی دارند.

وی افزود: یکی از مسائل مهمی که در روند معاصر شدن می توان پیرامون آن بحث نمود، فرهنگ است.

عکاس اردبیلی فرهنگ هر ملتی را به عنوان شناسنامه آن ملت است دانست و تاکید کرد: هویت فرهنگی، به عنوان سند تاریخی، تلاش‌ها، خلاقیت‌ها و افتخارات یک ملت محسوب می‌شود.

مجرد معتقد است آشنایی و تسلط عکاس یا هنرمند معاصر ایرانی به تاریخ و گذشته تاریخی، وطن و سرزمین، نیاکان، باورها، زبان، عقاید، دین و اسطوره‌های مذهبی یک ضرورت است.

وی با بیان اینکه شناخت هنر و ادبیات کهن، حماسه‌ها و سنت های قومی نیز ضرورت دارند، اضافه کرد: اینها عناصری هستند که نگاه معاصر هر جامعه ای را می‌سازند.

سرپرست کارگاه عکاسی حوزه هنری پایش نگاه عکاسان به ویژه عکاسان بومی را از اهداف کارگاه های عکاسی عنوان کرد و گفت: در این کارگاه ها نگاه و زاویه دید عکاس بر اساس علوم روز مورد بررسی قرار می گیرد.

به گفته مجرد "عکس از سوژه تا معنا»" عنوان موضوعی است که در جلسه آتی این کارگاه با حضور حسین آزاد کارشناس ارشد گرافیک و معاون فرهنگی، هنری و مسوول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری استان اردبیل تحلیل خواهد شد.