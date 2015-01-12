دهیاران و شوراها به یاری بلوطستان کوهدشت می آیند/روستائیان همکاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، بارها در رسانه های مختلف لرستان به ویژه در خبرگزاری مهر نابودی بی رویه بلوطستان کوهدشت منعکس شده اما آستین پیگیری مسئول مربوطه ای بالا نرفت تا از کشتار قبیله درختان به تیغ بی رحم تبرها و تیغه سنگین گاوآهن ها جلوگیری شود.

این روند به گونه ای است که برخی قسمت های کوهدشت امروز به دشت های بی درخت تبدیل شده و تپه هایی که جزو محدوده مراتع بوده و روزگاری جنگل های سبز بلوط بودند امروز آثار رد تیغه های شخم بر سینه بی درخت شان مشهود است.

ذغالگیری از بلوط ها

درختان پیر و ستبر بلوط کوهدشت را یا رد شخم گاوآهن ها از ریشه برکند یا آتش بی رحم زغال فروشی که حاضر شد هربار استخوان سوخته چند درخت را در کیسه سیاهی ریخته تا به بهای ناچیزی بفروشد.

در این راستا مسئولان به دنبال استفاد از ظرفیت خود روستائیان با حفاظت از داشته های کنونی رفته اند تا کارگاه آموزشی با موضوع منابع طبیعی و حفظ جنگلها با حضور بخشدار مرکزی کوهدشت و دهیاران و شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی در فرمانداری کوهدشت برگزار و مصوب شود که شوراها و دهیاران روستاها نسبت به حفظ و نگهداری از مراتع و جنگل ها اطلاع رسانی کنند.

بخشدار مرکزی کوهدشت در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این که درختان امانت های الهی در دست انسان هستند که باید از آنها به خوبی نگهداری کرد، گفت: از این پس بر عهده دهیاران و شوراهای اسلامی روستاهاست که فرهنگ و رسالت مواظبت از جنگل ها و مراتع را به مردم یاد داده و گوش زد کنند.

شخم زدن مراتع

محمد ضرونی ادامه داد: علاوه بر این آنها وظیفه دارند به کشاورزان بیاموزند زمین های با شیب تند را افقی شخم کنند تا از فرسایش خاک جلوگیری شود.

بخشدار مرکزی کوهدشت بیان داشت: دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها موظفند نسبت به جلوگیری از چرای بیش از حد دام ها در مراتع اطلاع رسانی کرده و نسبت به نگهداری از درختان و جلوگیری از درست کردن ذغال در روستاها به مردم آگاهی بخشیده و از این مشکلات جلوگیری کنند.

ضرونی با بیان اینکه برخی زمین ها دیرزمانی است تحت کشت قرار دارند اما جزو منابع ملی هستند، گفت: با کمک دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها این اراضی شناسایی می شود تا ضمن صدور سند زراعی برای آنها، در اختیار کشاورزان قرار گیرند.

بنابر این گزارش واگذاری مسئولیت حفاظت از جنگلها و مراتع به شوراهای روستا و دهیاران درحالی است که بیش از ۱۰ سال است قتل بی رویه درختان و شخم زدن مراتع در کوهدشت چنان شدت یافته که فاصله شهر کوهدشت تا درختان بلوط روز به روز بیشتر و بیشتر می شود.

به نظر می رسد بخشداری مرکزی کوهدشت مصمم است با کمک دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها حصار نگهبانی و فرهنگ سازی دور بلوط های باقی مانده کشیده شود تا شاید فاصله خانه ها با بلوط ها بیشتر از این نشود.