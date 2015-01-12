هیات مدیره استقلال قصد ورود به خصوصی سازی باشگاه را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، سیدسعید افجه‌ای در باره جلسه روز گذشته اعضا هیات مدیره گفت: جلسه روز گذشته اعضای هیات مدیره در غیاب آقایان افشارزاده و معینی و با حضور دیگر اعضا در ساختمان باشگاه تشکیل شد. در ابتدا بحث مفصلی درباره روند خصوصی‌سازی بین اعضا انجام شد. وظیفه سنگین واگذاری باشگاه استقلال به بخش خصوصی از اولین روز انتخاب این هیات مدیره و بعد از این تا پایان سال مالی از طرف مجمع بر عهده ما گذاشته شده است.

وی اضافه کرد: هیات مدیره نیز برای تسریع در مصوبه مجلس محترم همواره در این راستا قدم برداشته و می‌دارد و علی رغم موانعی که از نظر تکمیل اسناد موجود داشتیم نسبت به حل این گونه معضلات اقدام کرده و جهت شفاف سازی اسناد مالی قدم برداشته‌ایم. به این ترتیب مقرر شد در اسرع وقت مدارک تکمیلی مورد نیاز سازمان خصوصی سازی با هماهنگی مجمع به آنها تقدیم شده و نسبت به رفع موانع احتمالی اقدام شود.

سخنگوی باشگاه استقلال با تاکید بر این موضوع که هیات مدیره قصد ورود به مسئله قیمت گذاری را ندارد، افزود: در رابطه با قیمت گذاری که اعلام شده است، با توجه به این که شرایط نهایی در چند روز آینده به عنوان شرایط مزایده اعلام خواهد شد، مقرر شد که با توجه به صحبت‌‎های رئیس سازمان خصوصی سازی از هفته آینده اقدام شود. ما نیز منتظر رسیدن اطلاعات کامل از طرف سازمان هستیم و اگر لازم باشد به این مسئله برای مشخص کردن نقشه راه ورود خواهیم کرد و ورود ما برای تاثیر گذاری بر روی قیمت یا شرایط واگذاری نیست و تنها مجری مصوبات مجمع و نهایتا سازمان خصوصی سازی هستیم. بدیهی است که این امر بدون فوت وقت بعد از اعلام سازمان خصوصی سازی انجام خواهد گرفت و به اطلاع مردم خواهد رسید.

افجه‌ای ادامه داد: موضوع بعدی رسیدگی به وضعیت تیم در نقل و انتقالات نیم فصل دوم بود. در نیم فصل دوم پنج ورودی و پنج خروجی داشتیم و دو تغییر نیز در لیست زیر بیست و سه سال داشتیم و برای تامین بودجه این بازیکنان بحث و تبادل نظر شد که به نتایج مطلوبی برای تعیین تاریخ پرداخت قرار داد این بازیکنان قبل از پایان فصل دست یافتیم.

وی یادآور شد: مورد بعدی استماع گزارش مفصلی از مدیریت آکادمی بود و مقرر شد جهت تامین بودجه آکادمی اقداماتی صورت گیرد تا بخشی از بودجه تعیین شده برای تیم‌های پایه را پرداخت کنیم تا اعضای این تیم‌ها بتوانند در ادامه راه خود نیز نتایج مطلوبی کسب کنند.

افجه ای در پایان تصریح کرد: در نهایت گزارش اردو کیش تیم بزرگسالان قرائت شد و بر اساس گزارش واصله اردو در وضعیت مناسبی قرار دارد و کادر فنی رضایت خود را از شرایط این اردو اعلام کرده‌اند و ما نیز به تبع آن از این اردو راضی هستیم و ان شاءالله که تیم با آمادگی و سلامتی کامل این اردو را به پایان رسانده و به تهران باز گردد.