۲۲ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۱۲

سلیمانی:

عمل پیوند قرنیه و آب مروارید همزمان در رفسنجان انجام شد

رفسنجان - برای نخستین بار در رفسنجان عمل جراحی پیوند قرنیه و آب مروارید به صورت همزمان در بیمارستان مرادی رفسنجان انجام شد.

محمد رضا سلیمانی متخصص و جراح چشم در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: عمل توامان پیوند لایه ای قرنیه و عمل آب مروارید و لنزگذاری روی بیمار ۸۵ ساله با موفقیت در مركز آموزشی درمانی مرادی انجام گرفت.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان افزود: ویژگی این عمل در این است كه تمامی مراحل عمل كه چندگانه بود در یك مرحله انجام گرفت و اهمیت این عمل از این جهت مورد تاكید است كه شانس پس زدن پیوند قرنیه در این نوع عمل به نحو چشمگیری كاهش پیدا خواهد كرد.

وی بیان کرد: زیر سلول های اندوتلیوم قرنیه خود بیمار در این نوع عمل حفظ می شود كه بیشترین علت پس زدن  پیوند هم در همین لایه قرنیه اتفاق می افتد.

