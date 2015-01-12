۸۱ اثر به دبیرخانه جشنواره رسالت قلم در کردستان ارسال شد

حجتالاسلام مسعود صفییاری امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران استان در سنندج با اشاره به اینکه این جشنواره رسانه در شش رشته و ویژه خبرنگاران مطبوعات و خبرگزاریهای استان برگزار شد، گفت: ۸۱ اثر به دبیرخانه جشنواره در سنندج ارسال شده است.
وی عنوان کرد: از این تعداد آثار ۱۷ اثر مربوط به بخش تیتر، ۱۲ اثر در بخش یادداشت و مقاله، هفت اثر مربوط به بخش مصاحبه، ۱۶ اثر مربوط به خبر، ۱۱ اثر مربوط به بخش عکس و ۱۸ اثر نیز در بخش گزارش بود.
وی به محورهای این جشنواره اشاره کرد و اظهارداشت: محورهای این جشنواره شامل قرآن، سنت، عترت و معارف اسلامی و ارزشهای اخلاقی، سبک زندگی اسلامی، تعظیم شعائر و تکریم مناسبتهای دینی و انقلابی و وحدت و انسجام اسلامی است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان از دیگر محورهای این جشنواره را مدیریت جهادی و شاخصههای آن، تحلیل و تبیین بیانات مقام معظم رهبری در اردیبهشت معطر، موضوعات ارزشی همچون: مسجد، نماز، امربه معروف و نهی از منکر، حجاب و عفاف و اخبار و فعالیتهای ادارهکل تبلیغات اسلامی استان کردستان ذکر کرد.
حجت الاسلام صفی یاری بیان کرد: تبیین اهمیت و جایگاه فرهنگ دینی در استان، گسترش کمی و ارتقای کیفی سطح محتویات رسانه ای در ارتباط با موضوعات فرهنگی و دینی، افزایش انگیزه در فعالان رسانه ای برای ترویج و پوشش و انعکاس مطلوب موضوعات فرهنگی دینی، انعکاس دستاوردها و فعالیتهای رسانه های جمعی استان و ارج نهادن و تجلیل از تلاشگران و فرهیختگان عرصه رسانه های استان از جمله اهداف برگزاری این جشنواره بود.
وی ادامه داد: پس از داوری آثار ارسالی به جشنواره رسالت قلم که در خارج استان انجام میشود، از نفرات اول تا سوم هر رشته تجلیل و رسانه برتر نیز در استان معرفی خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه مراسم اختتامیه جشنواره رسالت قلم در ایام دهه مبارک فجر برگزار میشود، گفت: این مراسم با همکاری خانه مطبوعات کردستان برگزار میشود.
